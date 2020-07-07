Eğer Bu Galaxy Cep Gerçek Olursa, Dev Gibi Bir Bataryası da Olacak

Telefonlarda pil kapasitesini artırmanın en kolay yollarından bir tanesi, elbette pilin boyutlarını büyütmek. Daha önce iptal edildiği iddia edilen Samsung Galaxy M41'in 6.800mAh'lik bir pille geleceği, Çin'de aldığı onayla anlaşıldı. 6.800mAh olarak değerlendirilen bir pilin yaklaşık 7.000mAh olarak pazarlanabildiğini biliyoruz.
Telefonun bu pil kapasitesiyle tabletlerin alanına girdiğini söylemek mümkün. Galaxy Tab S6 Lite ve Tab S5e, 7.040mAh pil ile geliyordu; şimdi ise bu düzeyde bir pilin telefona girdiğini görüyoruz. Yüksek kapasiteli pilin, pil ömrünü uzattığı kadar şarj sürelerini de uzatması muhtemel. M serisindeki telefonun eski 15W şarjdan daha hızlı bir şarj teknolojisiyle gelmesi de beklenmiyor.
Bu noktada Galaxy M41'in gerçekten iptal edilmiş olma olasılığı var. Bu durumda onaydan geçen piller Galaxy M51 için üretiliyor olabilir. Samsung'un farklı cihazlarda aynı pili kullanabildiğini biliyoruz, burada da böyle bir durum geçerli olabilir. Bu yüzden 7.000mAh pile sahip ilk Samsung telefonun hangisi olacağını kesin olarak söylemek, şimdilik mümkün görünmüyor.
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