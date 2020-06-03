Eğr WhatsApp Kullanıyorsanız Dikkat! Hesabınız Her An Ele Geçirilebilir

WhatsApp'ta arkadaşınızdan veya WhatsApp'ın kendisinden geliyor gibi görünen şüpheli mesajlara artık daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Aksi halde bu işin sonu, hesabınızın ele geçmesiyle sonuçlanabilir.