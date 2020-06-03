Eğr WhatsApp Kullanıyorsanız Dikkat! Hesabınız Her An Ele Geçirilebilir

WhatsApp'ta arkadaşınızdan veya WhatsApp'ın kendisinden geliyor gibi görünen şüpheli mesajlara artık daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Aksi halde bu işin sonu, hesabınızın ele geçmesiyle sonuçlanabilir.

WhatsApp'ta Sizi Kandıran Yeni Sahtekarlık

Şu sıralar WhatsApp üzerinden kendini "WhatsApp" olarak tanıtanlara dikkat etmenizde fayda var. Dolandırıcılar, WhatsApp kullanıcılarının anahtarlarını kendilerine göndermeleri için kandırma girişimlerinde bulunmaya başladılar.

WhatsApp'taki bu tür sahtekarlık yeni olmasa da, son günlerde muhtemelen küresel korona virüsü salgınının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Karşınıza iki farklı şekilde çıkabilen saldırı, uygulamayı hack'lemeye değil, kullanıcıyı kandırmaya dayanıyor. İlk tür saldırıda arkadaşınız olduğunu iddia eden birinden veya herhangi bir kişide bir kısa mesaj alıyorsunuz. Bu kişi, kendi WhatsApp hesabını doğrulamakta zorlandığını ve kodun sizin telefonunuza gönderileceğini söylüyor.

Ancak size gönderilen kod, elbette sizin hesabınıza ait. Bu kodu dolandırıcıya yolladığınızda, hesabınız, konuşma geçmişiniz ele geçiyor ve saldırgan, sizin adınıza arkadaşlarınızla konuşabiliyor. Bunun ardından saldırgan, aynı isteği sizin adınızla size güvenen arkadaşlarınıza gönderiyor. Bu durumda arkadaşlarınız size güveneceğinden, saldırganın başarılı olma ihtimali çok daha yüksek.

Saldırının ikinci türünde ise hesap bilgileriniz, WhatsApp'tan geliyor gibi görünen bir hesap üzerinden talep ediliyor. Ancak WhatsApp'ın ve Facebook'un WhatsApp üzerinden hesap bilgilerinizi sormadığını ve size doğrudan mesaj gönderme olasılığının çok düşük olduğunu söyleyelim.

Bu tür saldırılardan korunmak için iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmenizde fayda olabilir. İki adımlı doğrulama, WhatsApp'ı kullanabilmeniz için kendi oluşturduğunuz altı karakterli PIN kodunu girmeyi gerektirdiğinden, bu tür girişimlere engel oluyor.

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Eğr WhatsApp Kullanıyorsanız Dikkat! Hesabınız Her An Ele Geçirilebilir

 

 