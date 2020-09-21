Ehliyet ile kimlik kartı nasıl birleştirilir? Randevu nasıl alınır?

Ehliyet ile kimlik kartı birleşiyor. Peki ehliyet ve kimlik kartı nasıl birleştirilir? Randevu nasıl alınır? Kimlik ile ehliyet birleştirme ücretli mi? İşte merak edilen soruların yanıtları