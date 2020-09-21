Ehliyet ile kimlik kartı nasıl birleştirilir? Randevu nasıl alınır?

Yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına 21 Eylül 2020 itibariyle yüklenmeye başlandı. Peki ehliyet ile kimlik kartı nasıl birleştirilecek? Ehliyet ve kimlik birleştirmek için Nüfus Müdürlüğü randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...
Kimlik ile Ehliyet Birleştirme Ücretli mi?
Yeni tip sürücü belgeleri ile kimlik belgesi birleştirme işlemi için ücret alınmayacak. Birleştirme işlemi ücretsiz yapılacak.
Ehliyet ve Kimlik Birleştirme Randevusu Nasıl Alınır?
Ehliyet ve kimlik birleştirme için öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu almanız gerekiyor. Açılan sayfadan "TCKK'YA SÜRÜCÜ BELGESİ EKLEME" seçeneğini seçmelisiniz.
Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ve sürücü belgenizin (Yeni nesil sürücü belgesi) 01.01.2016 tarihinden sonra alınmış olması ve randevuya geldiğinizde Yeni Tip Sürücü Belgenizi ibraz etmeniz gerekiyor.
Daha sonra açılan sayfadan kimlik bilgilerinizi girerek randevu işlemine devam edebilirsiniz.
Ehliyet ve Kimlik Birleştirme Nasıl Yapılacak?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni nesil kimlik kartı ile yeni tip ehliyet birleştirme işlemi için şu bilgileri vermişti:
- "21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır. Bu işlem için, herhangi bir ücret alınmayacak.
- Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesi de kimlikten otomatik olarak silinecek. Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama esas itibariyle geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak.
- Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma cihazı, kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek.
- Yeni sistemden sürücü belgesi basımı aynen devam edecek. Yükleme işlemi yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacak. Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar, 'kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız.
- Bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak ancak yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekecek."
- Ehliyet ve kimlik birleşiyor
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