Ehliyet ve kimlik birleştirmek için ne kadar başvuru geldiği açıklandı

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması kapsamında ehliyet ve kimlik birleştirme işlemleri geçen pazartesi günü başlamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 21 Eylül 2020 Pazartesi'den itibaren uygulamadan 5 günde 120 bin 695 kişi yararlandı.
EHLİYET TAŞIMAYA GEREK KALMIYOR
- Uygulamayla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece sürücülerin yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
- Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
- Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Çağrı Merkezi Alo 199 veya "https://randevu.nvi.gov.tr" sitesinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.
Ehliyet ile kimlik kartı nasıl birleştirilir? Randevu nasıl alınır?
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