Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2021 ehliyet ücretleri ne kadar?

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Yeni ehliyet almak için yapılması gerekenler neler? Gerekli belgeler nelerdir? İşte 2021 yılı ehliyet yenileme işlemleri için merak edilen sorular ve yanıtları...

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2021 ehliyet ücretleri ne kadar?

2021 ehliyet yenileme ve yeni ehliyet alma işlemleri ile ilgili, ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet ücretleri, harçları ne kadar ve başvuru nasıl yapılır? soruları sıklıkla araştırılıyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2016'dan itibaren sürücü belgeleri değiştirilmeye başlanmıştı. Yeni tip çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyordu, ancak süre uzatıldı.  Peki ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

İşte gerekli belgeler ve tüm detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

31.12.2022 tarihine kadar eski sürücü belgenizi değiştirmeniz gerekiyor.

EHLİYET FİYATLARI 2021

2020'de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya yükseldi. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükseldi.

EHLİYET (SÜRÜCÜ BELGESİ) HARÇ ÜCRETLERİ

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde?????? Ücret (TL)
"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL
"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde?????? Ücret (TL)
"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 45,00 TL
"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 225,00 TL
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücret (TL)
"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 45,00 TL
"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 225,00 TL
"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 272,00 TL
"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 820,10 TL
"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1368,40 TL

ödeme yapılması gerekmektedir.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET RANDEVUSU NASIL ALINIR?

ehliyet

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılır.

EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINABİLİR?

  1. M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
  2. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
  3. A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
  4. C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
  5. D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gereklidir.

EHLİYET SINAV TARİHLERİ 2021

1-10 Ocak 2021'de başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde teorik sınava girecek. Direksiyon sınavı tarihi MEB tarafından belirlenecek ve hafta sonu yapılacak.

1-10 Şubat 2021'de başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde teorik sınava girecek. Direksiyon sınavı tarihi MEB tarafından belirlenecek ve hafta sonu yapılacak.

1-10 Mart 2021'de başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde teorik sınava girecek. Direksiyon sınavı tarihi MEB tarafından belirlenecek ve hafta sonu yapılacak.

ehliyet sınavı

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Chrome'un "Özel Sekmeler" Özelliği, Önemli Eksiğine Veda Ediyor
Bir Yılın Sadece 4 Gün Sürdüğü Sıra Dışı Gezegen... İşte WASP-62b
Samsun Galaxy S20 FE İnceleme
Elon Musk Bu Açıklamaya Çok Kızacak: "Tesla Asla Başarılı Olamayacak"
HUAWEI Sound Satışa Çıktı! İşte HUAWEI Sound Özellikleri ve Fiyatı!

 

 