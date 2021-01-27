Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2021 ehliyet ücretleri ne kadar?

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Yeni ehliyet almak için yapılması gerekenler neler? Gerekli belgeler nelerdir? İşte 2021 yılı ehliyet yenileme işlemleri için merak edilen sorular ve yanıtları...