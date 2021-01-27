Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2021 ehliyet ücretleri ne kadar?

2021 ehliyet yenileme ve yeni ehliyet alma işlemleri ile ilgili, ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet ücretleri, harçları ne kadar ve başvuru nasıl yapılır? soruları sıklıkla araştırılıyor.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2016'dan itibaren sürücü belgeleri değiştirilmeye başlanmıştı. Yeni tip çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyordu, ancak süre uzatıldı. Peki ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
İşte gerekli belgeler ve tüm detaylar...
EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
31.12.2022 tarihine kadar eski sürücü belgenizi değiştirmeniz gerekiyor.
EHLİYET FİYATLARI 2021
2020'de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya yükseldi. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükseldi.
EHLİYET (SÜRÜCÜ BELGESİ) HARÇ ÜCRETLERİ
|Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde??????
|Ücret (TL)
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|2,00 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|13,00 TL
|Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde??????
|Ücret (TL)
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|45,00 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|225,00 TL
|İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin
|Ücret (TL)
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|45,00 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|225,00 TL
|"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|272,00 TL
|"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|820,10 TL
|"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|1368,40 TL
ödeme yapılması gerekmektedir.
EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Kimlik Belgesi
- Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
- Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
- Sürücü Sağlık Raporu
- Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
- 1 adet biyometrik fotoğraf
- Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
- Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
EHLİYET RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da www.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılır.
EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.
EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINABİLİR?
- M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
- A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
- A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
- C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
- D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gereklidir.
EHLİYET SINAV TARİHLERİ 2021
1-10 Ocak 2021'de başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde teorik sınava girecek. Direksiyon sınavı tarihi MEB tarafından belirlenecek ve hafta sonu yapılacak.
1-10 Şubat 2021'de başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde teorik sınava girecek. Direksiyon sınavı tarihi MEB tarafından belirlenecek ve hafta sonu yapılacak.
1-10 Mart 2021'de başvuran adaylar yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde teorik sınava girecek. Direksiyon sınavı tarihi MEB tarafından belirlenecek ve hafta sonu yapılacak.
- Birleştirme için başvurular sürüyor
- Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme
- İnternetteki tehlike büyüyor
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