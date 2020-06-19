Ehliyette yeni dönem... Çipli kimlik kartlarına ehliyetler de yüklenecek

Yeni çalışma ile sürücülerin artık ehliyetlerini yanlarında taşımaları gerekmeyecek. Çalışma hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çipli kimlik kartlarına ehliyetlerin de yükleneceğini söyledi.
Çipli Kimlik Kartına Ehliyet Yüklenecek
Bakan Soylu, çipli kimlik kartlarının arkasındaki çipin tasarlanırken 5 alanının bulunduğunu, o alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik olarak kullanılma imkanının getirildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Ehliyetimizi Artık Yanımızda Taşımamız Gerekmeyecek"
"Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye'ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz, jandarmamız ve polisimiz ehliyete bakmak istediği zaman (çipe) dokundurduğunda ehliyeti var mı yok mu anlamış olacak."
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