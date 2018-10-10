Ekim 2018 Güncellemesi, Donanımı Değiştirdi

Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi için sistem gereksinimleri listesi güncellendi. Listede yeni bir oyuncu var!

Ekim 2018 Güncellemesi, Donanımı Değiştirdi

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