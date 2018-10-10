Ekim 2018 Güncellemesi, Donanımı Değiştirdi
Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi için sistem gereksinimleri listesi güncellendi. Listede yeni bir oyuncu var!
Microsoft'un Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi için değişiklikleri devam ediyor. Kısa bir süre önce hatırlarsanız yeni güncellemenin bazı kullanıcıların başını ağrıttığına ilişkin haberi sizlerle paylaşmıştık. Yeni Ekim 2018 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar veri kaybından şikayetçi olmuş, haberin ardından da Microsoft, güncellemeyi askıya almıştı. Şimdi Microsoft'tan güncellemeye ilişkin yeni bir değişiklik daha geldi.
Microsoft, Windows 10 Versiyon 1809 güncelleme paketine ilişkin sistem değişikliği yaptı. Yani güncellemeyi yüklemek için sistem gereksinimleri listesini yenileyen Microsoft, listeye yeni oyuncuyu da ilave etti. Listede yeni işlemci seçeneği olarak Qualcomm Snapdragon 850 göze çarpıyor.
Windows 10 Versiyon 1809 standart versiyonda resmi olarak 8'inci nesil Intel Core işlemciler (elbette bugün duyurulan Core i9-9900K da dahil), Atom, Celeron ve Pentium platformları ile AMD 7'inci nesil (A serisi Ax-9xxxx, E serisi Ex-9xxx ve FX-9xxx), Athlon 2xxx ile Ryzen 2xxx aileleri de yer alıyor. Bunların yanına eklenen yeni sekmede ise Qualcomm Snapdragon 850'yi görüyoruz.
Tüm detaylı listeyi buradan görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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