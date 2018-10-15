Ekim 2018 Güncellemesi Ses Sorunlarına Yol Açıyor
Gün geçmiyor ki Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin getirdiği sorunlara bir yenisi daha eklenmesin. Şimdi de seste sorun çıktı!
Görev yöneticisi problemleri, ses sürücüsü sorunları, silinen dosyalar, internete bağlanamayan modern uygulamalar... ve şimdi tamamen yok olan ses çıkışı. Ekim 2018 güncellemesinin tam olarak neleri bozduğunu takip etmek artık oldukça zor.
Hey, @Microsoft ...I just updated Windows 10 with the newest update that came out, and I now apparently have no audio. Is there a way to get the audio back? (I really need audio on my laptop, and my dad and I aren't sure how to fix it ourselves...)— Joy Fetters (@joyrachsis6) October 12, 2018
Thanks!
Microsoft destek forumları ve Reddit gönderilerinden anlaşılacağı üzere, yeni güncellemenin mahvettiği şey bilgisayarlardaki ses çıkışları. Bazı kullanıcılar sadece oyun oynarken kişisel bilgisayarlarından ses alamadıklarından şikayet ederken bazı şanssız kullanıcılar güncelleme sonrasında cihazlarından tamamen ses alamadıklarını söylüyorlar. Bir başka şikayet metninde ise Windows'un bilgisayarlardaki ses sürücülerini tamamen görmezden geldiği açıklaması yer alıyor. Bu problemler, Windows'un dosyaları sildiği gerekçesiyle geri çektikten sonra tekrar yayınladığı düzeltilmiş Ekim 2018 güncellemesinde yaşanıyor.
Neyse ki Twitter üzerindeki Microsoft Destek hesapları problemin farkındaydı ve acil olarak bir yama yayınladı. KB4468550 numaralı yama ile ses sorunu, kökünden çözümlenmiş oldu.
Yine de, yama yayınlanana kadar alternatif çözümler de sunulmadı değil. Ses çıkışı alamayan kullanıcılar için bir Reddit kullanıcısı potansiyel bir çözüm yolu da sunmuştu:
- Arama kutusundan "Aygıt Yöneticisi"ni arayın ve açın.
- "Ses, video ve oyun denetleyicileri" başlığını genişletin ve isminde SST geçen bir sürücüyü bulmaya çalışın.
- Söz konusu sürücüyü bulduğunuzda üzerine sağ tıklayıp "Sürücüyü Güncelleştir"e tıklayın
- "Sürücü güncellemesi için bilgisayarıma göz at"ı seçin.
- "Yüksek Çözünürlüklü Ses"i seçin.
- "İleri"ye tıklayın.
Bu kılavuza göre son olarak söz konusu ses sürücüsünden SST ismini kaldırdığınızda cihazınızdan tekrar ses alabiliyordunuz. Bunun yanında bazı kullanıcılar yeniden ses sürücüsü yüklemenin dahi problemi çözemeyebileceğini söylüyorlardı.
Initially it said "no audio output device installed" and when I tried to update the drivers it said the computer couldn't find updated drivers. I have videos I need to watch for my classes so I need sound and idk what to do— Ben (@captain__benny) October 11, 2018
Doğan Kürşat Aktaş
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