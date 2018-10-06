Ekim Güncellemesi Kişisel Dosyaları Sildi

Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, bazı iddialara göre kişisel dosyaları siliyor!

Ekim Güncellemesi Kişisel Dosyaları Sildi

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