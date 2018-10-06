Ekim Güncellemesi Kişisel Dosyaları Sildi
Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, bazı iddialara göre kişisel dosyaları siliyor!
Kısa süre önce açıklanan Intel CPU sorununun yanı sıra, Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi ile ilgili başka bir sorun daha olduğu iddia ediliyor. Bu potansiyel olarak kullanıcı verilerinin kaybedilmesini içeren kötü bir durum.
Öncelikle, bunların bazı kullanıcı raporlarına dayandığını söylemeliyiz. Yani Microsofttan henüz sorunu kabul eden bir açıklama yapılmadı.
Ancak etkilenen kullanıcılar güncellemenin, bazı kişisel verilerinin kaybolmasına neden olduğunu ve yükleme sonrası dosyaların Belgeler ve Resimler klasörlerinden silinmiş olduğunu söylüyor.
Bir Reddit yazarı tüm kullanıcı klasörlerinin silindiğini ve toplamda 60 GB verisinin kaybolduğunu iddia etti. Ayrıca Microsoft'un destek forumundaki bir şikayet, 220 GB'lık dosyaların kaybolmasıyla daha da kötü bir senaryonun altını çiziyor. Kullanıcılara bilgisayarlarını geri almaları tavsiye edilse de yeterli olmadı, dosyalar hala kayıp.
Bir Microsoft sözcüsü şirketin bu konudan haberdar olduğunu ve "aktif olarak araştırıldığını" söyledi. Veri kaybının söz konusu olduğu hatadan etkilenen büyük miktarda insan olmasa da, sorunun ciddiye alınması gerekiyor. Bu yüzden Microsoft'un başlattığını söylediği soruşturmayla beraber çok hızlı şekilde çözüm üretileceğini umuyoruz.
Yavuz Alp Şimşek
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