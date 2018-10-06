Ekim Güncellemesi Kişisel Dosyaları Sildi

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Dinozorlar

Kayıp Şehirler