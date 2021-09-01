Ekonominin Kalbinde Güvenlik Açığı Var

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de KOBİ ölçeğindeki şirketler işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. İstihdamın önemli bir kısmını sağlayan ve ekonomide büyük bir öneme sahip olan KOBİ'ler, ne yazık ki, siber saldırılara karşı yeterince savunma geliştiremiyorlar; iş ve para kaybına maruz kalıyorlar.