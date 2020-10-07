Ekran Altı Kamera İlk Kez Galaxy S21'de Olacaktı Ama Haberler Böyle Demiyor

Galaxy Z Fold 2 daha çok yeni ancak telefonun bir sonraki sürümünün hangi alanda yenilik yapacağı şimdiden biliniyor: Selfie kamerası. Galaxy Z Fold 3'ün ön yüzdeki delikli kamera tasarımını bırakıp, kamerayı ekranın altına yerleştireceği söyleniyor.
Bu işlevin öncelikle Galaxy S21'de yer alması bekleniyordu ancak Korece web sitesi The Elec'e göre Samsung, "düşük üretim verimi" nedeniyle bu planlarından vazgeçti. Bu yenilik Galaxy S21'i bekleyenleri heyecanlandırsa da, gerçeğe dönüşmeyecek gibi görünüyor. Yani ön kamera, her zaman olduğu gibi ekranın üzerinde yer kaplamaya devam edecek.
Galaxy S21'in (veya ismi ne olacak ise) Şubat 2021'de tanıtılması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 ise 2021'in ikinci yarısından önce ortaya çıkmayacak. Beklenen işlevin ilk olarak Galaxy Z Fold 3 ile ortaya çıkma ihtimali var.
Ekran altı kamerayı tek deneyen firma elbette Samsung değil. Örneğin ZTE, Axon 20 5G telefonuyla bu tür bir teknolojiyi zaten sunuyor ve Xiaomi'nin 2021'de böyle bir telefon üretme planları var.
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