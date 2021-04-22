Ekran Altı Kameralı Telefonlar Ne Zaman Tanıtılacak?

Akıllı telefon ekranları için bir sonraki adım, ekranlarda bir süredir gördüğümüz deliklerin ve çentiklerin ortadan kaldırılması olacak. Ancak bunun için önce üreticilerin ekrana yerleştirdikleri ön kamerayı ekranın altına entegre etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Peki, bu ne zaman olacak dersiniz? Güzel haberler yakın.
Gelen haberlere göre 2021'in 2'inci yarısında tanıtılacak olan akıllı telefonlarda bunun gerçekleşmeye başladığını görebileceğiz. Akıllı telefon üreticileri bu teknolojiye oldukça yakınlar ve çok yakında ekran altına entegre edilen ve ekranda görülemeyen ön kameralı akıllı telefonlarını peşi sıra tanıtmaya başlayacaklar.
Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo ve ZTE'den ilk örneklerini göreceğimiz bu telefonlar arasında bir iPhone'dan söz edilmiyor. Muhtemelen Apple, bu teknolojiyi iPhone'larında kullanmadan önce yine iyice olgunlaşmasını bekleyecek. iPhone 13'te de ekran çentiğini sürdürecek olan Apple, yine de bu çentik alanını selef modellere göre daha dar bir şekilde sunmaya çalışacak.
Ekran altı kameralı ilk telefon olarak bilinen ZTE Axon 20 5G'i Xiaomi Mi Mix 4'ün takip etmesi beklenirken, sızıntılara göre Samsung da katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 ile bu yeni teknolojiyi deneyebilir.
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