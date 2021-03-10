"Ekstra" Hafif Oyuncu Faresi: HyperX Pulsefire Haste İnceleme

Rekabetçi oyunlar artık iyiden iyiye oyuncuların ve donanımların sınırlarını zorlama başladı. Artık rakibe karşı en ufak bir avantaj elde edebilmek bile çok çok mühim olurken, farenin önemi ise tartışılmaz. Peki, nasıl bir fare seçmeli? Hafiflik her şey mi? İşte "esktra" hafif oyuncu faresi HyperX Pulsefire Haste incelemesi.

10 Mart 2021 20:00

Ercan Uğurlu