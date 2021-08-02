EL Hijo: A Wild West Tale İncelemesi

Açık dünya, TPS ve aksiyon oyunlar üst düzey gerçekçi grafikleri ile çok güzeller evet. Aksini söylemek doğru olmaz. Ama insan hep aynı türde benzer mekaniklere sahip oyunlardan sıkılıyor bir süre sonra ve biraz değişiklik arıyor. Bağımsız yapımcıları bu yüzden seviyoruz işte. Ana akım türlerin dışına çıkıp cesurca farklı konular ve türler deneyebiliyorlar. Benzer şekilde bu türde bir çok güzel yapıma tamamen ücretsiz olarak ulaşmamızı sağlayan Xbox Game Pass'i sevme nedenimiz de farklı değil aslında. Yeri gelmişken vurgulamadan geçmeyelim :) Her neyse konumuza dönecek olursak, Desperados'u severek oynamış olanlar özellikle size sesleniyoruz, koşun!
Yer vahşi batı ama karakterimiz çok naif
İspanyolca El Hijo, oğul anlamına geliyor. Oyunun isminin devamındaki "Bir vahşi batı hikayesi" ise sizi yanıltmasın. Bu sadece oyunun nerede geçtiğini anlatmaktan öteye geçmiyor. Çünkü vahşi batı hikâyelerinde görmeye alıştığımız mermilerin havada uçuştuğu bir oyun değil bu. Daha çok, kimseye çaktırmadan küçük sevimli karakterimiz ile ilerleyip bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Grafiklerinden ve kahramanlarının çocuk olmasından dolayı başlarda çocuklara yönelik bir oyun gibi görünse de çoğu zaman girdiği karanlık temalarla insanı bir hayli derinden etkiliyor.
Sepya tonlar, haydut çeteleri, çalıların uçuştuğu araziler ve meşhur meyhaneleri ile oyun alanı vahşi batıyı çok iyi tasvir ediyor. Elbette her vahşi batılı annenin yaptığı gibi, karakterimizin annesi de evin yakınına bir parkur kurmuş ve karakterimize gizlilikle ilerlerken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğretmeyi amaç edinmiş durumda. İşte oyun da yine rutin bir iş sayılan parkur aktivitelerini gerçekleştirirken haydut kılıklı adamların gelip evi ateşe vermesi ve kadın ile çocuğunun peşine düşmesi ile başlıyor. At sırtında kaçmayı başaran ikili en yakın manastıra ulaşıyor ve annesi karakterimizi buraya emanet edip adamlardan intikam almak için gidiyor. Peki biz ne yapıyoruz ilk olarak rahipleri atlatıp ilk fırsatta manastırdan kaçıp annemizi bulmaya gidiyoruz.
Gizlilik oyunun en önemli mekaniği
El Hijo'da herhangi bir diyalog yok. Ancak Türkçe arayüz de mevcut. Ana amacımız saklanarak A noktasından B noktasına gitmek. Hedefe varmak için çeşitli alternatifler mevcut. Dilerseniz oyuncaklarla dikkat dağıtarak, dilerseniz tuzak kurarak ya da tamamen saklana saklana ilerleyerek hedefinize varabiliyorsunuz. Oyun şiddet içermiyor ve gizlenerek ilerlemeye dayalı. Tabii oyunda ilerledikçe bölümler de zorlaşıyor ve işin içine çözmeniz gereken bulmacalar da giriyor.
Kutuları itip çekmek, merdiven bulmak veya karşılaşacağınız diğer çocuklara "boş verin işi gücü, oynayarak çocukluğunuzun keyfini çıkarın" gibisinden önerilerde bulunarak dikkat dağıtmalarını sağlamak en basit örnekleri. Peki, yetişkinlere yakalanırsanız ne oluyor? Bölümün başına dönüp şansınızı tekrar deniyorsunuz. Bu arada, bölümler de kendi aralarında alt bölümlere ayrıldığı için "checkpointler" birbirine yakın. Yani "ta oradan mı başlayacağım" korkunuz olmasın.
Vurdu kırdı olmadan da eğlenilebilir
Aslında oyunun içeriği basit ama sunum öyle güzel yapılmış ki, basit bir fikirden bile ne denli başarılı sonuçlar çıkabileceğinin örneği olmuş El Hijo. Oyunun geçtiği mekanlar ve tasarımları en büyük artısı. Evlerin ve arka planların detay seviyesi harika. Oyun daima gündüz vaktinde geçtiği için kullanılan ışıklandırmalar ve gölgelendirmeler de bir hayli başarılı. Yapay zeka konusunda ise maalesef düşmanlar biraz zayıf. Rutinlerini çözdükten sonra kolayca onları atlatabiliyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken konu kontroller. İzometrik bir oyun olduğu için bazen bir tık daha ileri gideyim derken yakayı ele verebiliyorsunuz. Fakat çok sık rastlanan bir durum değil bu.
Sonuç
İster tek başınıza ister de çocuklarınız ile birlikte vurdu kırdı olmadan sakince oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız El Hijo'yu rahatlıkla tavsiye edebilirim. Umarız yakında Xbox Game Pass'e de eklenir.
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Platform XBOX One/XBOX Series SX/PC/Switch/PS4/PS5
Geliştirici Honig Studios/Quantumfrog
Dağıtım HandyGames/THQ Nordic Japan
Tür Gizlilik/Strateji/Macera
Bilgi İçin www.elhijogame.com
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