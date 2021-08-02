EL Hijo: A Wild West Tale İncelemesi

Oyun alanımız vahşi batı olabilir ama kahramanımız "solo un hijo", yani sadece bir çocuk... Gizlilik ağırlıklı bir macera bizi bekliyor!

  • Mahmut Karslıoğlu
EL Hijo: A Wild West Tale İncelemesi

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