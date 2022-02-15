Elden Ring Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Elden Ring'i bilgisayarda oynamak isteyenlerin sahip olmaları gereken sistem gereksinimleri belli oldu...

  • Ercan Uğurlu
Elden Ring Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

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