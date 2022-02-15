Elden Ring Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

2022'nin beklenen oyunu Elden Ring, özellikle roguelike oyun türünü sevenleri uzun süredir heyecanlandıran bir yapım. Daha önce 12 Kasım 2021 olarak açıklanan çıkış tarihi ertelenmiş ve oyun 2022 yılına kalmıştı. Neyse ki oyun çok yakında raflarda yer alacak; Elden Ring'in 24 Şubat'ta piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Peki, herkes gönül rahatlığıyla Elden Ring'i oynayabilecek mi, sistem gereksinimleri ne olacak?
PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X ve S serisinin yanı sıra pek tabii ki PC'de de oynanabilecek olan Elden Ring'in PC sistem gereksinimleri de Steam'de ortaya çıktı. Buna göre, Elden Ring'i PC'de oynamak isteyen oyun severlerin minimum sahip olmaları gereken donanım bileşenleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi : Windows 10, Windows 11
- İşlemci : Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X
- RAM : 12GB
- GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 (3GB) veya AMD Radeon RX 580 (4GB)
- Disk Alanı: 60GB
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