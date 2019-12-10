Elder Scrolls: Legends İçin Sonun Başlangıcı

The Elder Scrolls: Legends hakkında sürpriz karar: Askıya alındı!

  • Levent Öztürk
Bethesda Legends gelişimini askıya aldı

Görünene göre kart savaş oyunları için iyi bir zamanda değiliz. The Elder Scrolls: Legends için tüm geliştirme çalışmaları belirsiz bir zaman boyunca "askıya alındı." Bu da hem konsol sürümünün hem de planlanan kart setinin iptal edilmesi anlamına geliyor. Oyun halen tamamen oynanabilir olacak ve oyun içi etkinlik ve ödüllerin devam etmesini bekleyebilirsiniz. Ancak bunun ötesinde oyunun donduğu söylenebilir.

Bunun karşılığında Bethesda, giriş yapan herkese bedava Tamriel Collection kart seti hediye edecek. Oyunun GAEA'nın Asya odaklı sürümü ise hala gelişim sürecinde.

Firma bu kararı için bir sebep vermedi ancak Legends gelişimi hep problemli olmuştu. Ayrıca Legends, Hearthstone ve Magic: The Gathering gibi güçlü rakiplerle de mücadele etmek zorundaydı.

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