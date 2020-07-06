Ele Geçen "Güvenli" Uygulama ile Büyük Operasyon

Avrupa çapında polis güçleri tarafından yapılan bir operasyonda, iki ton uyuşturucu ele geçirilirken 800'den fazla suçlu hapse gönderildi, birkaç düzine silaha ve 54 milyon Euro paraya el konuldu. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) operasyonda polise suçlular hakkında bilgi vererek destek olduğu ortaya çıktı.
"Venetic Operasyonu" olarak tanımlanan görev, 2017'de güvenli olduğu iddia edilen mesajlaşma uygulaması EncroChat üzerinden iletilen mesajları çözme amacıyla yola çıktı. Uygulamaya bir zararlıyla müdahale eden polis, birkaç ay önce uygulama üzerinden iletilen veriyi çözerek, uyuşturucu satışıyla ve başka yasa dışı işlerle ilgili açıkça konuşulduğunu tespit etti.
Uygulamanın kanun uygulayıcılar tarafından bir zararlıyla ele geçirildiğine dair raporlar, geçen ay ortaya çıkmaya başlamıştı. Aynı günlerde EncroChat, kullanıcılarına bir uyarı göndermiş ve platformun güvenliğini artık garantilemediğini söylemişti.
Polis birimlerinin raporuna göre, bu raporlar sonrasında kullanıcılar telefonlarını atmaya başladılar ancak artık bunun için fazlasıyla geç kalmışlardı. Yasa uygulayıcıları ve polis hızla harekete geçerek, aralarında suç çetesi elebaşlarının da bulunduğu 800'den fazla suçluyu tutukladı. Operasyon esnasında EncroChat'in de kapandığını söyleyelim.
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