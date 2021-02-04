Electronic Arts, 7 Yıllık Aradan Sonra "Geri Dönüş" Yapmaya Hazırlanıyor

Electronic Arts, 7 yıllık uzun bir dönemin ardından, muhtemelen Xbox Series X ve PS5 üzerinde yayımlanacak yeni bir EA Sports kolej futbolu markası ile kolej sporlarına dönüyor. Ama henüz bir yayım tarihi verilmiş değil.
Bu oyunların en sonuncusu olan NCAA Football 2014 Xbox 360 ve PS3 üzerinde yayımlanmıştı ve hemen sonrasında bir kolej sporcusu, markanın ilerlemesini durduran bir şekilde EA, NCAA ve Collegiate Licensing Company'ye (CLC) karşı dava açmıştı.
EA, yeni nesil kolej spor oyunları üzerinde çalışmak için bir kez daha CLC ile ortaklık kurduğunu ancak yeni oyunların "var olan kolej oyuncularının isimlerini, görüntülerini veya benzerlerini" içermeyeceğini açıkladı. ama çeşitli kolej futbolu programlarının isimlerine sahip olacağını biliniyor. Başka bir deyişle firma, NCAA ve oyuncularından gelebilecek olası yeni davalara karşı kendisini korumaya alıyor.
EA, CLC ve kendilerine dava açan kolej sporcusu arasında yapılan anlaşma yaklaşık 40 milyon dolarla sonuçlanmıştı. Muhtemelen bu yüzden de EA oyuncu isimlerini kullanmamaya karar verdi ve yeni oyun muhtemelen NCAA Football 22 olarak adlandırılmayacak.
EA Sports Yönetici Yardımcı Başkanı ve Genel Müdürü Cam Weber ile görüşen Washington Post'un söylediğine göre EA şu anda NCAA ismini kullanmak için lisans sahibi değil ve oyun için normal oyuncu isimleri yerine rastgele oluşturulan isimler, numaralar ve özellikler kullanacak. Oyunun yayım tarihi konusunda ise daha da az fikrimiz bulunuyor ve tek bildiğimiz, oyunun geliştirme çalışmalarının henüz başlamış olduğu.
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