Electronic Arts, 7 Yıllık Aradan Sonra "Geri Dönüş" Yapmaya Hazırlanıyor

Electronic Arts, 7 yıl önce başına büyük iş açan kolej sporları oyunlarına geri dönmeye karar verdi. Ama oyun devi, bu kez işini sağlama almaya kararlı görünüyor.

04 Şubat 2021 21:00

Levent Öztürk