Elektrikli Araba Üretme Yarışına Sürpriz Bir İsim Daha Eklendi: Huawei!

ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar geçiren Çinli teknoloji devi Huawei, tüm bu zorluklara rağmen kendi elektrikli aracını üretmek için kolları sıvadı.