Elektrikli Araba Üretme Yarışına Sürpriz Bir İsim Daha Eklendi: Huawei!

Son zamanlarda ABD'nin uyguladığı ambargo, Çinli firma Huawei için son derece zorlayıcı oldu. Firma sadece tedarikçilerinin bir kısmını kaybetmekle kalmadı, alt markası Honor'u da satmak zorunda kaldı. Yasaklarla beraber Huawei'nin geleceği sorgulanmaya başladı. Ama görünüşe göre Huawei'nin durmaya pek niyeti yok.
Firma, akıllı telefonların yanı sıra ses donanımı, TV, dizüstü bilgisayar, ağ donanımı ve benzeri pek çok farklı ürün satıyor ve görünene göre, bu listenin içerisine şimdi de elektrikli araçları eklemeyi planlıyor.
Bir Reuters haberine göre Huawei, kendi otomobilini üretmek için Çin'deki çeşitli otomobil üreticileri ile görüşmelere başlamış durumda. Haber, Huawei'nin birkaç farklı elektrikli araba modeli sunabileceğini ve "bazı modellerin" bu yılın sonları gibi erken bir tarihte sunulabileceğini söylüyor.
Haberde belirtilene göre Huawei, şimdiden tasarımlar için çalışmalara başlamış durumda ve Changan Automobile ve BAIC Group'un BluePark New Energy Technology firması gibi devlet tarafından kontrol edilen otomobil üreticileriyle görüşmekte. Huawei'nin öne çıkan ismi Richard Yu'nun odağını seri üretim pazarı elektrikli araçlara çevireceği söyleniyor.
Eğer Huawei elektrikli araç üretme planlarını duyurursa, bu duyuruyu yapan tek Çinli firma olmayacak. Kısa bir süre önce Baidu'da elektrikli araç üreteceğini açıkladı ve Apple'ın Tayvanlı sözleşmeli üreticisi Foxconn da bu yılın ilerleyen dönemlerinde birkaç elektrikli araç ve bir elektrikli otobüs sunacağını duyurdu.
Bir diğer akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi ise şu anda elektrikli araçlar üzerine çalıştığı söylentilerini yalanladı. Firma, bir pazar araştırması yapmış olmasına rağmen şu anda bir elektrikli araç üzerinde çalışmadığını söyledi.
ABD hükumeti tarafından uygulanan yasaklarla beraber Huawei'nin içinde bulunduğu zorlu konumdan çıkarak işine devam edebilmesi için geleneksel alanlarının dışında bir şey yapması gerekiyor. ABD firmalarından gelen çip setleri olmadan firmanın akıllı telefon ve bilgisayar üretmesi oldukça zorlaşmış durumda ve dahası, bazı ülkelerde 5G altyapısı kurmasına da izin verilmiyor.
Çin'deki elektrikli araç piyasası geçtiğimiz yıllar içerisinde hızla büyümekteydi ve çeşitli şehirlerdeki hava kirliliği oranı, hükumeti EV'lerin kullanımını teşvik etmeye itiyor. Bu yüzden de çip ve teknoloji adına ABD'ye bağlı kalmayacak yeni bir iş alanına adım atmak Huawei'nin ayakta kalmasına yardımcı olurken önümüzdeki yıllar içerisinde büyük bir gelir sağlayacak olan bir endüstride piyasa lideri olmasına da imkan tanıyabilir.
ABD yasağının ardından firma, işletim sistemini neredeyse sıfırdan üretmek zorunda kaldı. Harmony OS olarak bilinen bu yeni işletim sistemi, Huawei'nin elektrikli araçlar çevresinde kuracağı ekosistemin temelini oluşturabilir.
Huawei, şimdiye kadar elektrikli araç üretme planları olduğuna yönelik söylentileri reddetmekteydi ve bunun yerine OEM'lere daha iyi araçlar üretmelerine yardımcı olmayı hedeflediğini söylüyordu. Ancak 2018 yılından beri otomobil ile ilgili teknolojiler üzerinde aktif olarak mühendislik çalışmaları yapmaktaydı ve geçtiğimiz hafta EV'ler ile ilgili birkaç yeni patent daha aldığı ortaya çıktı.
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