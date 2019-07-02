Elektrikli Arabalara "Gürültü" Geliyor!

Elektrikli otomobillerin sessiz sedasız yollarda gezindiği günler, görünüşe bakılırsa çok yakında sona erecek!

  • Levent Öztürk
Elektrikli arabalara "gürültü" geliyor!

Eğer Avrupa'da elektrikli arabalarda daha fazla ses duymaya başlarsanız şaşırmayın. 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği'ndeki yeni dört tekerlekli EV modellerinin 19km/h altındaki hızlarda bir ses çıkarma cihazına (AVAS – Akustik Araç Uyarı Sistemi) sahip olmaları gerekecek.

Sistem, teorik olarak bisikletçilerin ve yayaların normalde sessiz olan arabaları fark etmelerini ve hazırlıksız yakalanmamalarını sağlayacak. Bu ses rahatsız edici olmasa da, kendinizi yola atmanızı engelleyecek kadar dikkat çekici.

Var olan seriler de dahil olmak üzere tüm yeni EV'lerin 2021'den itibaren ses cihazlarını barındırmaları gerekecek. Zaten yolda olan arabaların ise muhtemelen yeniden donatılacakları tahmin edilebilir.

Bu kurallar tabii ki herkesi memnun etmeyecektir. Ancak güvenlik arayan pek çok kişi uzun süredir elektrikli arabaların ses çıkarmalarını istiyorlardı ama bu kural ile beraber EV'lerin daha sessiz caddeler getirmesini bekleyen kişiler pek memnun olmayabilir.

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