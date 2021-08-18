Elektrikli Lamborghini Geldi: Lamborghini Countach LPI 800-4

Lamborghini, Countach'ın 50. Yılını kutlamak için yeni süper otomobili Countach LPI 800-4'de sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Sadece 112 adet üretilecek olan yeni Countach'lar fotoğrafta da görüldüğü gibi stil olarak ilk nesil Countach'lara benzetilmiş. Basit ve temiz hatları, dev hava girişleri ve orijinal Countach modelini en çok andıran düşük burun çizgileri tanıdık. Bu uyum sadece farlar yukarı doğru açıldığında bozuluyor.
En büyük değişiklik ise, kaportanın altında saklı. Lamborghini Countach LPI 800-4 firmanın ünlü 6,5 litrelik V12 motorunu kullanıyor ancak bunu Lamborghini Sian'da kullanılan 48 voltluk elektrik motoru ile eşliyor. Sadece 34 beygir gücünde olan bu motor V12'nin 770 beygir gücünün yanında minicik kalsa da iki motorun gücü birleşip dört tekerden 803 beygir gücü verince, Lamborghini Countach LPI 800-4 0'dan 100'e 2,8 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı 355 kilometre/saat olarak veriliyor.
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