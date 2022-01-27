Elektrikli Otomobil Üretmeye Hazırlanan Sony, Sağlam Adımlar Atıyor!

Video oyun konsolları, televizyonları ve pek çok elektronik cihazıyla ünlü Japon elektronik devi Sony'nin elektrikli araçlar dünyasına gireceğini daha önce öğrenmiştik. Şimdiyse gelen yeni haberler, şirketin bu alana sandığımızdan da iddialı bir giriş yapacağını gösteriyor.
Sony'nin elektrikli araç programı iki yıl önce başladı ancak şirket şimdi otomobil dünyasının büyük oyuncuları ile kurmaya başladığı ortaklıklarla gündeme gelmeye başladı. Sony'nin bu yolda nasıl hareket edeceği henüz bilinmese de, rekabetçi bir elektrikli araç konsepti ile pazara girmeyi düşündüğü, sızan bilgiler arasında yer alıyor.
Sony'nin Avusturya'da bir fabrikası olan Magna International ile ortaklık kurduğu ve firmaya iki prototip ürettirdiği söyleniyor. Ortaklık kurduğu firmalar arasında Bosch gibi büyük otomobil parça tedarikçileri de bulunuyor.
Elbette Sony yolun çok başında. Üretim, tedarik zinciri, test ve onay aşamalarına ek olarak üretim için de yüzlerce çalışanı işe almak zorunda. Tüm bunlara ek olarak tasarım aşamasında da çok başarılı bir iş çıkartması gerekiyor.
Tabii ki işin büyük bir kısmı dış tedarikçilerden sağlanacak ancak şirketin iş modelini geliştirmesi için özel bir çalışma yapması gerekiyor ve bu konudaki haberleri de alır almaz sizlere aktaracağız. Ne de olsa, Sony, oldukça ünlü bir elektronik markası ve elektrikli otomobil işine girmek, firmanın odağında bir değişiklik olacağına işaret ediyor.
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