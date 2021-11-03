Elektrikli Otomobile Geçişte 2023 Yılı Dönüm Noktası Olacak

Ülkemizde, 250 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü şirketlerinden Sharz.net, elektrikli araç dünyasına dair öngörülerini paylaştı. Elektrikli otomobile geçiş sürecinde Türkiye' nin son 10 yılda gelişim gösterdiği belirtilirken, mevcutta 6000 elektrikli aracın trafiğe kayıtlı olduğu ifade edildi.

Elektrikli Otomobile Geçişte 2023 Dönüm Noktası

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Oyunculara Şahane Seçenek: Huawei MateView GT

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Efsane Geri Döndü: Age of Empires 4 İncelemesi İçeride...
Sahte Elon Musk Hesabı, Facebook'ta Pek Çok Kişiyi Dolandırdı!
Netflix, Oyun Hizmetinin Tüm Dünya'ya Açıldığını Resmi Olarak Duyurdu!
Apple'ın Sır Gibi Gizlediği AR / VR Başlığı, Çok da Uzağımızda Olmayabilir!
AMD, Xbox Game Pass Hediye Ediyor

 

 