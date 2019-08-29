Elektrikli Porsche Taycan'dan Yeni Rekor

Porsche'nin elektrikli canavarı Taycan, çok kısıtlı bir kategoride de olsa, yeni bir rekora imzasını attı!

  • Levent Öztürk
Elektrikli Porsche Taycan'dan Yeni Rekor
Porsche

Porsche, elektrikli Taycan'ın doğru şartlar altında Tesla'nın arabalarından daha iyi performans gösterebileceğini gerçekten kabul ettirmek istiyor. Otomobil üreticisi, ön-üretim EV'sinin, oldukça sınırlı bir kategori olsa da, dört kapılı tamamen elektrikli arabalar için Nürburging-Nordschliefe tur rekorunu kırdığını ve efsanevi pistteki 20,6 kilometrelik sürüşünü yedi dakika kırk iki saniyede tamamladığını açıkladı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu tur, aracın sadece en yüksek hızını ve hızlanma performanslarını değil, uzun ömrünü de gösteriyor. Çoğu EV'nin aksine Taycan, hem normaldeki 400V sistemin yerine 800 voltluk bir sisteme, hem de performansı uzun süreler boyunca sürdürmesine imkan tanıyan bir soğutma sistemine sahip.

Porsche'un, Taycan'ın Eylül ayındaki resmi tanıtımı öncesinde bu tür testlere odaklanmış olması pek şaşırtıcı değil. Taycan piyasaya sürüldüğü zaman muhtemelen direkt olarak Tesla Model S'e rakip olacak ve Model S, aşırı denilebilecek hızlanması ile ünlü bir elektrikli sedan. Ancak Porsche, spor araçlar konusunda uzmanlığını burada da göstermeye çalışıyor.

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