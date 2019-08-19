Elektrikli Uçak Göle Düştü!
2040 yılında tüm yerel uçuşlarını elektrikli uçaklarla yapmaya hazırlanan ülkenin planları, bu kaza ile birlikte değişebilir!
- Levent Öztürk
Norveç'in ilk batarya ile çalışan uçağı, Reuters'ın bildirdiğine göre geçtiğimiz gün bir göle düştü. Kaza sırasında hiç kimse yaralanmasa da, bu kaza ile ülkenin 2040 yılında tüm yerel uçuşları elektriklendirme planları tehlikeye düştü.
Elektrikli uçak Alpha Electro G2'nin motor gücünü kaybederek pilotun havaalanına dönerken kaza yapmasına neyin sebep olduğu halen tam olarak bilinmiyor. Uçağın sahibi, Norveç'in devlet tarafından işletilen havalimanı operatörü Avinor'du ve uçak, baş yönetici Dag Falk-Petersen tarafından uçuruluyordu. Firma, o günü öne çıkan hükümet yetkililerine turlar düzenleyerek geçirmişti.
Norveç'in özel coğrafyası dolayısıyla karayolu ve demiryolu ulaşımı verimli olmuyor ve vatandaşların büyük bir kısmı şehirler arası yolculuklar için kısa uçuşları tercih ediyor. Norveç, elektrikli uçaklar için ideal olan bu kısa uçuşlar ile fosil yakıtlarla bağlarını koparmayı amaçlıyor. Ülkenin petrol endüstrisinden sağladığı gelir fazlası hidro-enerji yatırımı için kullanılmakta ve bu sayede de bataryalı uçakların kullanacakları elektriğin çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.
Ancak göle iniş ile beraber endişeler bir kez daha ortaya çıkmış durumda. İki koltuklu Alpha Electro G2'nin geçtiğimiz yaz ilk testini yapan Ulaştırma Bakanı Ketil Solvik-Olsen o sırada yaptığı konuşmada, hızlı bir şekilde ilerlediklerini ancak güvenlikten emin olmak zorunda olduklarını, insanların güvenmedikleri araçlarla uçmayacaklarını belirtmişti. Norveç'in yerel uçuşları elektriklendirme planlarına devam etmesi için bu güvenin bir kısmını geri kazanması gerekecek.
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