Elektrikli Vespa'dan Yeni Detaylar Geldi!
Vespa, tamamen elektrikli scooter'ı Elettrica hakkında yeni detayları paylaştı...
Vespa geçtiğimiz yıl yaptığı duyuruda elektrikli bir scooter üzerinde çalıştığını söylemişti. Şimdiyse aracın bazı özellikleri ve yaklaşık bir piyasa tarihi duyurulmuş durumda.
Vespa Elettrica sessiz, tamamen elektrikli bir scooter olacak ve firmanın söylediğine göre klasik scooterlar ile aynı kapasitede hızlanma yeteneğine sahip. Scooter'ın 100km menzili bulunacak ve normal bir duvar prizinden sadece 4 saatte şarj edilebilecek.
Söylenilene göre batarya 10 yıl ömre sahip ancak 1.000 şarj döngüsü sonunda %80 kapasiteye düşüyor. Elettrica krom grisi ana rengine sahip olsa da kullanıcılar, dekoratif çizgiler için yedi farklı renk seçeneğine sahip.
Vespa, Elettrica'nın yanında bir de hibrid sürümünü – Elettrica X – sunmayı planlıyor ve bu araç, tam elektrikli sürüme göre iki kat daha uzun menzile sahip.
Scooter'ların 2018 yılı içerisinde sunulmaları bekleniyor ancak kesin piyasa tarihi veya fiyatları henüz belli değil...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın