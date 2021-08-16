Elgato Facecam İncelemesi

Elgato isminin yayıncılarla birlikte anıldığı bir gerçek. Senelerdir birbirinden kaliteli capture kartları ve deck seçenekleri ile piyasada yerini iyice sağlamlaştıran firma, bu defa çok yetenekli bir webcam ile karşımızda.
Bildiğiniz gibi yayıncı tarafında iyi bir görüntü kalitesi için iki farklı seçenek söz konusu. Birincisi optik yetenekleri üstün bir makineyle (GoPro veya aynasız kamera gibi) bir capture card'ı kombin etmek, diğer seçenek ise bu iş için yaratılmış son derece yetenekli bir webcam edinmek ki bu takdir edeceğiniz gibi, pahalı bir yol.
Elgato Facecam ucuz bir ürün değil, fiyatı 200$ seviyesinde ve bu fiyatı makulleştirmek için oldukça etkili bazı enstrümanlara sahip. Çok yetenekli bir Sony CMOS imaj sensörüne sahip olan kamera 1080p60 kayıt yapabiliyor ve 24mm odak uzaklığına (f/2.4) sahip.
Elgato'nun diğer ürünlerinde olduğu gibi USB'ye takıp çalıştırmanız yeterli, geri kalan her şeyi Facecam sizin yerinize hallediyor. Camera Hub yazılımı da son derece yetenekli ve basit müdahalelerle profesyonel sonuçlar almanızı mümkün kılıyor. Keşke bunu da iCUE içine entegre etselermiş diye düşünmedik değil.
Neticede Facecam kullanımı basit, yetenekleri ise neredeyse "otonom" diyebileceğim seviyede yetenekli bir kamera. Fiyatının 200$ olduğunu düşünürsek ülkemizde de ucuz olmayacaktır ancak yayıncıların çok mutlu olacağı kesin. Daha kolay kullanımı olan bir kamera düşünemiyoruz, muhtemelen tercih edenler de çok memnun kalacaklar.
Sonuç
Elgato Facecam, Full HD kayıt yapabilmesi, yetenekli imaj sensörü içermesi, ultra kolay kullanımı ve başarılı destek yazılımıyla bu tatta bir ürün arayanlar için şahane bir seçenek olacaktır.
CHIP Online Notu: %93
+ 1080p60 çekim
+ Yetenekli imaj sensörü
+ Ultra kolay kullanım
+ Başarılı destek yazılımı
- Fiyatı ucuz değil
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın