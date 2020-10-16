Elon Musk açıkladı! Tesla, 7 koltuklu Tesla Model Y'nin üretimine başlıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine inşa ettiği üretim fabrikasında, gelecek yılın ilk yarısından itibaren Model Y araçlarını üretmeye başlayacağını duyurmuştu. 7 koltuklu araç için Musk'tan yeni açıklama geldi.
MODEL Y'NİN ÜRETİMİ ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLIYOR
Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yedi koltuklu Tesla Model Y'nin önümüzdeki ay üretime gireceğini duyurdu. Musk, resmi Twitter hesabından yapan yönetici, ilk modellerin aralık ayında alıcılar ile buluşacağını da doğruladı.
Starting production on 7 seater next month, initial deliveries early December— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020
Tesla, Model Y'nin bataryalarını da yine Berlin'deki fabrikasında üretecek.
EKSTRA İKİ KOLTUĞUN KONUMU BELLİ DEĞİL
Tesla'nın, bu ekstra iki koltuğu tam olarak nereye yerleştireceği- bilinmiyor İddialara göre bu iki koltuk, arkaya doğru bakacak. Bu da aracın daha geniş olması anlamına geliyor.
Aslında Tesla, 7 koltuklu modelleri daha önce de piyasaya sürmüştü. Bu ekstra iki koltuğu bagajın arka kısmına yerleştiren firma, bu tasarımın çocuklara uygun olduğunu açıklamıştı.
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