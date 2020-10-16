Elon Musk açıkladı! Tesla, 7 koltuklu Tesla Model Y'nin üretimine başlıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model Y için üretime başlıyor. Elon Musk, marka tutkunlarının bir süredir merakla beklediği 7 koltuklu Model Y'nin ise önümüzdeki kasım ayında üretime geçeceğini açıkladı...