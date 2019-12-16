Elon Musk: "AI İşleri Anlamsız Hale Getirecek"

Tesla CEO'su Elon Musk, yapay zeka konusunda pek de iyimser olmadığını işte bu sözlerle dile getirdi!

  • Levent Öztürk
Elon Musk: "AI İşleri Anlamsız Hale Getirecek"

Elon Musk teknoloji dünyasında en öne çıkan isimlerden biri olabilir. Ancak yapay zekanın (AI) işleri nasıl etkileyeceği konusundaki görüşünün pek iyimser olmadığını söylemek yalan olmaz.

Tesla CEO'sunun geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaların özeti tam olarak şöyle: "AI pek çok işi anlamsız hale getirecek."

Musk'ın bu iddiasının altında, pek çok iş alanında işleri yapay zekanın yapacağı günlerin mutlaka geleceği fikri yatıyor. Zira Musk, şöyle söylüyor: "Muhtemelen geriye kalan son iş AI yazılımı yazmak olacak. Hatta sonrasında, bir ara AI kendi yazılımını yazmaya da başlayacak."

Musk, bu iddiasından yola çıkarak, insanların mühendislik, fizik, sanat veya iletişim ile ilgili kariyerler takip etmelerini öneriyor. Zira bu alanlarda yapay zekanın yapabilecekleri görece olarak daha kısıtlı görünüyor.

Tesla CEO'su, bu önerisini şöyle dile getiriyor: "İnsanlar, doğaları gereği, diğer insanlar ile etkileşime geçmekten hoşlanıyorlar. Yani eğer insanları içeren bir şey veya mühendislik üzerinde çalışıyorsanız, bu muhtemelen güvende olduğunuz anlamına geliyor."

AI'nin işleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağı konusunda pek çok tartışma olsa da, bu yılın daha erken dönemlerinde bir rapor, robotların 2030 yılına kadar ABD'deki işlerdeki insanların çeyreğinin yerini alabileceğini söylüyor. Ayrıca raporda, "tahmin edilebilir fiziksel ve bilişsel görevlerin" en zayıf noktalar olduğu ve daha yaratıcı veya insanlar arası sosyal yetenek, ya da daha yüksek eğitim seviyesi gerektiren işlerin AI tarafından ele geçirilmeye karşı daha savunmalı olduğu da belirtiliyor.

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