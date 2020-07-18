Elon Musk'a benzetiliyordu! Fahim Saleh cinayetinde sır perdesi aralandı

Arkadaşları tarafından "Gelişmekte olan dünyanın Elon Musk'ı" olarak adlandırılan teknoloji girişimcisi Fahim Saleh korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Sır perdesi aralanıyor. Saleh'in kişisel asistanı gözaltına alındı.