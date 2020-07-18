Elon Musk'a benzetiliyordu! Fahim Saleh cinayetinde sır perdesi aralandı

Manhattan'daki lüks apartman dairesinde ölü bulunan Fahim Saleh'in cinayetindeki sır perdesi aralanıyor. WABC-TV'nin haberine göre polis kaynakları, katilin Saleh için çalıştığı ve cinayetin kötü giden bir iş anlaşmasının sonunda işlenmiş olabileceği yorumunu yapıyordu. ABD basını ünlü teknoloji CEO'sunun kişisel asistanı 21 yaşındaki Tyrese Devon Haspil'in şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını duyurdu. Haspil, Gokada firması için çalışıyordu.
Fahim Saled'in katil zanlısı olarak kişisel asistanı gözaltına alındı.
Perşembe günü yapılan otopside Saleh'in önce şok tabancası ile bayıltılıp ardından bıçaklandığı, sonrasında ise elektrikli testere ile bedeninin parçalara ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bilinenler, Saleh'in cinayetten 25 saat önce canlı olduğu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre 265 East Houston'daki evinde pazartesi saat 13.40'ta asansöre binerken görülüyor. Arkasından takip eden takım elbiseli, maskeli, elinde büyük bir çanta tutan birinin de (muhtemelen katil) arkasından izlediği tespit edildi. Bundan sonra olanlar kameranın görüş açısının dışında kaldığı için, bilinmiyor. Polisten alınan bir başka bilgi de cinayet işlendikten sonra bedenin bir cerrah titizliği ile parçalara ayrıldığı.
FAHİM SALEH KİMDİR?
33 yaşındaki Fahim Saleh'in anne-babası Bangladeşli. Saleh, Suudi Arabistan'da doğdu ve New York'ta büyüdü.
Genç yaşlardan itibaren kodlama yapmayı öğrendi ve Bentley Üniversitesi'nden 2009 yılında mezun oldu. Milyonlarca dolar kazanan şaka uygulaması PrankDial'ı yarattı. Bu uygulama birçok kez mahkemelik oldu. Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.
FAHİM SALEH'İN KATİL ZANLISI KİM?
Polis kayıtlarında bu haftanın başlarında, siyah giyinmiş ve siyah bir maske takan katilin Fahim Saleh'i takip ederek 2.25 milyon dolarlık evinin asansörüne bindiği ve dairesine girdiği bilgileri yer alıyordu. Yetkililer, katilin Fahim Saleh'i öldürmeden önce elektroşok silahı ile etkisiz hale getirdiği üzerinde duruyor. ABD basını Teknoloji CEO'sunun mali işlerine bakan kişisel asistanı 21 yaşındaki Tyrese Devon Haspil'in şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını duyurdu. Haspil, Saleh'in kurucusu olduğu Gokada firması için çalışıyordu.
CİNAYETİN NEDENİ NE?
ABD basınına yansıyan bilgilere göre; Saleh'in kişisel asistanı olarak mali işlerini yürüten Haspil'in; cinayetten önce Saleh'e 'önemli miktarda' borcu olduğu, zimmetine para geçirdiğine dair iddialar bulunuyor.
İddialara göre, Saleh asistanının kendisinden 100 bin dolar çaldığını fark etti, Haspil'e parayı geri ödemesi için süre verdi. Polisin, Saleh'in Haspil'i para çalmakla suçladığına ilişkin mesajları bulduktan sonra cinayet soruşturmasını bu yöne kaydırdığı belirtiliyor.
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