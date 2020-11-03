Elon Musk'tan Cybertruck için güzel haber: "1 ay içinde açıklacağız"

Tesla Cybertruck'ı heyecanla bekleyenler için harika bir haber geldi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a göre yaklaşık bir ay içinde güncellenmiş bir Tesla Cybertruck göreceğiz...