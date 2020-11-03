Elon Musk'tan Cybertruck için güzel haber: "1 ay içinde açıklayacağız"

Dünyaca ünlü başarılı iş adamı Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Musk, Twitter hesabından bir takipçisine yanıt vererek Cybertruck ile ilgili güzel haberi verdi.
CYBERTRUCK'TAKİ DEĞİŞİKLİKLER 1 AY İÇİNDE PAYLAŞILACAK
Elon Musk'a göre yaklaşık bir ay içinde güncellenmiş bir Tesla Cybertruck göreceğiz. Aracı merakla bekleyenler için bu harika bir haber. Tesla'nın CEO'su, Cybertruck'ta yapılan değişikliklerin bir resmini paylaşıp paylaşamayacağı sorulduğunda Twitter'daki bir hayranına cevap verdi. 1 ay sonra güncellemelerin görüleceğini açıkladı.
Sure, maybe in a month or so— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2020
Cnet'in haberine göre Musk başka hiçbir ayrıntı paylaşmadı ancak Tesla'nın pikabı bir şekilde yeniden boyutlandırma fikriyle oynadığını biliyoruz. Bu en son Cybertruck'un başka hangi güncellemeleri sunabileceği ilerleyen günlerde belli olacak. Tesla, yorum taleplerini karşılamak için bir halkla ilişkiler departmanı işletmiyor.
MUSK'IN CYBERTRUCK'TA PİKAP BOYUTUNDA İLERİ GİTTİ
CEO'ya göre başlangıçta plan kamyonu yaklaşık yüzde 3 küçültmekti. Değişiklikler, pencere pervazının yüksekliğini düşürürken orta çizgiye daha düz bir oran vermeyi amaçlıyordu. Bu, bu yılın Nisan ayıydı. Daha sonra Mayıs ayında Musk, bu planların masaya yatırılmadığını kamuoyuna açıkladı ve tasarımın muhtemelen üretim için pek değişmeyeceğini ekledi.
Belki Tesla, tasarımın daha büyük profille çalışmasını sağlamanın bir yolunu buldu. Bir artırılmış gerçeklik uygulaması, devasa elektrikli kamyonu standart bir garaja park etmenin zor olacağını zaten gösterdi.
Musk, Cybertruck için çok endişeli görünmüyor. CEO, elektrikli kamyonun ve alışılmadık görünüşünün başarısız olması durumunda Tesla'nın daha geleneksel bir şey inşa edeceğini söylemek için çoktan kayda geçti. Ayrıca yolun aşağısındaki boru hattında daha küçük bir "dünya kamyonu" olabileceğini ima etti. Şimdilik, otomobil üreticisi kesinlikle üretimi Teksas, Austin'deki yeni tesisinde üretime almaya odaklanacak.
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