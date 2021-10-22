Elon Musk'tan, Cybertruck'ın Aynaları Hakkında İlginç Açıklama!

Elon Musk, merakla beklenen Tesla Cybertruck'ın aynaları hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Musk'ın açıklamasına göre araç, "çıkartılabilir" yan aynalara sahip olacak!

  • Ercan Uğurlu
Elon Musk, Cybertruck'ın Aynalarını "Çıkartacak"

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