Elon Musk'tan, Cybertruck'ın Aynaları Hakkında İlginç Açıklama!

Elon Musk, Cybertruck'ı tanıttığında, otomobilin şekli nedeniyle tartışmalara konu olmuştu. Sert hatları ve günümüz otomobillerinden oldukça farklı tasarımı ile dikkat çeken Cybertruck'ta ayrıca dikkat çeken bir diğer detay ise, dikiz aynalarının bulunmadığıydı. Elon Musk'tan bu konuda açıklama geldi.
Elon Musk, Cybertruck'ın konsept modelini tanıttığında dikkatler her ne kadar yoğunlukla "şekilsiz" tasarım çizgisine yönelse de, otomobilde bir çift dikiz aynası bulunmaması da tartışılan bir diğer konuydu. Elon Musk, yaptığı bir açıklamada, Cybertruck'ın dikiz aynalarının "ayrılabilir" olduğunu söyledi.
Otomobillerdeki dikiz aynaları yasal olarak bir zorunluluk. Açıklamasında bunun farkında olduğunu söyleyen Musk, buna karşın duruma göre bu aynaların araç sahipleri tarafından çıkartılabilir olacağını da söylemiş.
Çıkarılabilir aynalar yeni bir şey değil. Daha önce Jeep Wrangler modellerinde de kullanılan bu yöntem, böylece aracın bazı durumlarda "hasarsız" geçişlere müsait olabilmesini sağlıyor.
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