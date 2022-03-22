Elon Musk, Devasa Roketi Starship'in Uzaya Fırlatılacağı Tarihi Açıkladı

SpaceX'in uzun süredir ertelenen Starship yörünge testi uçuşu nihayet gerçekleşmeye yaklaştı. CNBC'nin belirttiğine göre Elon Musk, SpaceX'in Mayıs ayında Starship'i yörüngeye fırlatacağına inanıyor. Şirket, Nisan ayına kadar 39 "uçuşa elverişli" motora sahip olmayı planlıyor ve bunları Starship'e entegre etmek yaklaşık bir ay sürecek.
Musk'a göre fırlatma, eski modellerden "çok daha yetenekli" ve güvenilir oldukları için daha yeni Raptor 2 motorları ile gerçekleşecek. SpaceX, Aralık 2021'de Raptor 2'yi üretmeye başladı ve tasarımın daha fazla güç sağlarken ve daha az parça kullanırken, öncekinin yarısı kadar maliyetli olduğunu söylüyor. Bu motorların hem Starship'e hem de Super Heavy güçlendiricisine güç vermeleri bekleniyor. Ayrıca SpaceX'in Ay ve Mars planlarının da anahtarı olacaklar.
First Starship orbital flight will be with Raptor 2 engines, as they are much more capable & reliable. 230 ton or ~500k lb thrust at sea level.
We'll have 39 flightworthy engines built by next month, then another month to integrate, so hopefully May for orbital flight test.— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022
Yine de SpaceX'in, uçuş için hala bir FAA lisansına ihtiyacı var ve bu lisansın verilip verilmeyeceği 28 Mart'ta belli olacak. Eğer onay verilmezse, fırlatma da başka bahara kalabilir.
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