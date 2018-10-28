Elon Musk gelecek planlarından bahsetti...
Tesla'nın gelir toplantısında konuşan Elon Musk, firmasının gelecek planlarından bahsetti.
Tesla'nın ilk çeyrek kârını açıkladıktan sonraki gelir duyurusunda CEO Elon Musk, şirketin yaklaşan ürünleri hakkında konuştu. "Yeryüzündeki herhangi bir şirketin en heyecan verici ürün yol haritasına" sahip olduklarını iddia eden Musk, şu ana kadar sadece ipuçları gördüğümüz Model Y crossover EV'den bahsetti ve "Son zamanlarda prototipin üretime geçmesini onaylamıştım" dedi.
Araç, daha önce Musk'ın bir "üretim devrimi" getireceği sözünü verdiği 2020 ilk yayımını hedeflemeye devam ediyor. CEO ayrıca, Tesla'nın Semi ve Roadster'ı da geliştirme aşamasında olduğu ve bir kamyonet yapımı konusunda "heyecanlı" olduğunu da söyledi. 35,000 dolarlık model 3 için de altı aydan daha az kaldığını belirtti.
Levent Öztürk
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