Elon Musk hakkında şaşırtıcı 17 bilgi! Hayatından en ilginç ayrıntılar

Elon Musk hakkında bilinmeyenler oldukça fazla. Çocukluğundan bu güne kadar pek çok ilginç gelişme yaşayan Musk hakkında bilinmeyenleri bir araya getirdik.