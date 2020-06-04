Elon Musk hakkında şaşırtıcı 17 bilgi! Hayatından en ilginç ayrıntılar

Elon Musk hakkında araştırmalar SpaceX roketini uzaya göndermesinin ardından sıklık kazandı. İnsanlı roketi uzaya fırlatan ilk özel şirketin sahibi olan Elon Musk bu noktaya nasıl geldi? Çocukluğundan bu güne kadar neler oldu? Kabul etmek gerekir ki özel hayatı ile de sansasyonel bir kişilik! Çocukları, evlilikleri, küçüklük projeleri, 1 dolar ile hayatta kalma mücadelesi ve Elon Musk hakkında bilmeniz tüm şaşırtıcı gerçekler!
İşte Güney Afrika doğumlu Kanadalı-Amerikalı mucit Elon Musk hakkında bilinmeyenler...
1- Elon Musk Hakkında Ailesi Sağır Olduğunu Düşünüyordu
Elon Musk küçüklüğünde ilginç bir çocuktu. Ailesi onunla konuşurken sık sık uzaklara dalardı. Bu durum nedeniyle ailesi Musk'ın işitme sorunu yaşadığını düşündü ve doktora götürdü. Geniz eti alınan Musk'ta hiçbir değişiklik olmadığını gören ailesi, hayallere daldığını anladı.
2- 10 Yaşındayken IBM Sınavında En Yüksek Puanı Alanlardan Biri Oldu
IBM, merkezi Amerika'da bulunan dünyanın en büyük bilişim ve teknoloji şirketidir. Açılımı "Uluslararası İş Makineleri" anlamına gelen IBM, son yıllarda tasarladığı dünyanın en pahalı süper bilgisayarları gibi inanılmaz buluşlarla, bilim dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Musk, henüz 10 yaşındayken IBM sınavına girdi ve en yüksek puanı alanlardan biri oldu.
3- Programlamayı 3 Günde Öğrendi
Genç yaşlarında BASIC program diline, sadece 6 ay içerisinde, tümüyle hakim oldu. 1984 yılında ise sadece 3 gün içerisinde bir başka programlama dilini çözmeyi başardı.
4- Henüz 12 Yaşındayken Oyun Tasarlayıp Sattı
Elon Musk 1984 yılında, Blastar isimli bir oyun tasarladı. Henüz 12 yaşındayken tasarladığı bu oyunun kaynak kodunun bir dergide yayınlanmasıyla Musk, 500 dolar kazandı. Bu oyun kodu 2015 yılında Google yazılım mühendisleri tarafından HDML5'te çalışabilecek hale getirildi.
Musk bu oyun hakkında "Önemsiz ve sıradan bir oyun olsa da Flappy Bird'ten iyidir." yorumunu yapmıştı.
5- Çocukluğunda Çok Fazla Zorbalıkla Karşılaştı
Elon Musk Güney Afrika'da büyüdü. Burada sınıf arkadaşları tarafından sıklıkla zorbalığa uğradı. 41 yaşına geldiğinde, bu dönemde oluşan burnundaki sorunlar nedeniyle ameliyat oldu.
6- Üniversiteyi 2 Gün Sonra Bıraktı
1995'te Stanford Üniversitesi Fizik bölümüne kaydolan Musk, kayıttan iki gün sonra okulu bıraktı. Bunun sebebi ise, internetin toplumu değiştirmek için çok daha büyük bir güç olduğuna karar vermesiydi. Zip2'yu kurmak için okulu bırakan Musk, 1999 yılına kadar internet gazetelerine rehber ve harita sağlayan Zip2 şirketiyle ilgilendi.
7- 31 Yaşında Zirveye Ulaştı
Stanford Üniversitesi'nde doktoroya başlayıp, 2 gün sonra üniversiteyi terk eden Musk, 4 ortakla birlikte kurmuş olduğu Paypal'ı 2002 yılında 1.5 milyon dolara eBay'e sattı. Yine aynı yıl içerisinde uzaya yolculuğu mümkün kılmak için çalışan Space X'i kurdu.
Paypal'in satışından elde ettiği geliri bu dünyayı değiştirmek amacıyla kurduğu 3 önemli şirket için harcayan Musk için bu yıllar çok önemliydi.
8- 2008'de İflasın Eşiğine Geldi
2008'deki büyük kriz ve eşi Wilson'dan boşanmanın maliyeti nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Musk, arkadaşlarından aldığı borçlarla geçindi. Son 35 milyon dolarını Tesla'ya yatıran Musk, ekonomik durumunu yeniden düzeltti.
9- Mars'a Atom Bombası Göndermek İstedi
2015 yılında Stephen Colbert ile Late Show'a katıldı ve burada Mars kolonileşmesi hakkında konuşuldu. Musk'ın ise ilginç bir fikri vardı:
"Mars eninde sonunda dünya benzeri bir gezegene dönüştürülecek. Gezegenin biraz ısıtılması gerekli. Bunu yapmanın hızlı ve yavaş yolu var. Hızlı yolda, gezegenin kutuplarına termonükleer silahlar bırakılır. Böylece nükleer füzyon ile Mars'a yakın 2 güneş oluşturulabilir."
10- Musk'a Göre Yapay Zeka İnsanlık İçin Tehdit
Yapay zeka konusundaki fikirlerini sıklıkla dile getiren Elon Musk, yapay zekanın insan zekasından daha güçlü olabileceğini, bu nedenle insanlığın sonunun gelebileceğini düşünüyor.
11- Odaklanabilmek İçin 8 Kutu Diyet Kola ve Kahve Tüketiyordu
Musk, 2007'de haftada 100 saat çalışıyordu ve çalışmalarına odaklanmak için günde 8 kutu diyet kola ile birkaç bardak kahve tüketiyordu. Artık kendini kaybettiğini fark eden Musk, bu durumu durdurmayı başarmış.
12- Gecelerini Tesla Gigafactory'de Geçiriyor
Musk, Tesla Motors şirketinin konferans salonunda bir uyku tulumu bulundurduğunu söylüyor. Bu konferans salonu, otonom arabaların meydana getirildiği üretim tesisinin bitişiğinde bulunuyor.
Elon Musk, tesiste üretilen araçların kalitelerini incelemek ve üretim aşamasında meydana gelebilecek gecikmeleri engellemek için burada yatıp kalkıyor.
13- Elon Musk Yaşayan En Büyük Mucit Olarak Gösteriliyor
Atlantic dergisi Musk'ı "Yaşayan En Büyük Mucit", Vanity Fair ise "Dünyanın Bir Numaralı Ezber Bozan Adamı" olarak tanımladı.
14- Elon Musk'ın Evlilikleri
2000 yılında Justine Musk ile evlendi, 8 yıl sürdü.
2010 yılında Talullah Riley ile evlendi, 2 yıl sürdü.
2013 yılında Tulalah Riley ile yeniden evlendi, 3 yıl sonra yeniden boşandı.
Musk 3 kez evlenip boşandıktan sonra 46 yaşındayken 31 yaşındaki oyuncu Amber Heard ile aşk yaşamaya başladı. İlişki 1 yıl sürdü.
15- Elon Musk'ın 6 Çocuğu Var!
Çocuklarının isimleri şöyle: Nevada Alexander Musk, Xavier Musk, Saxon Musk, Griffin Musk, Damian Musk ve X Æ A-12 Musk
2018'de 32 yaşındaki Kanadalı müzisyen Grimes (gerçek adı Claire Boucher) ile ilişkisi başladı. 2020'de geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen 'X Æ A-12 Musk', Elon Musk'ın 6. çocuğu.
16- Çocukluğundan Beri Kitaplara Düşkün
Elon Musk'ın okuma tutkusu vardı. Britannica Ansiklopedi'nin tamamını dokuz yaşında okudu. Günde 10 saati bilim kurgu romanları, çizgi roman ve kurgu dışı kitaplar okumaya ayırıyordu. Bu tutkusunu da şu sözlerle dile getirmişti: "Kitaplar tarafından yetiştirildim. Kitaplar ve sonra da ailem."
17- Günde Sadece 1 Dolar İle Geçinmeye Çalıştı
17 yaşına geldiğinde Güney Afrika'dan Kuzey Amerika'ya yerleştiğinde geçinebilmek için maddi zorluklar yaşadı. Günde yalnızca 1 dolara karnını doyurdu. Süpermarketten toplu alışveriş yapıp, indirimleri yakalayıp 1 dolar ile günü kapatmaya çalıştı. Yaşadığı yerde en ucuz yemek olan sosisli ve portakal ile beslendi uzun bir süre.
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