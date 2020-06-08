Elon Musk Kimdir, Nasıl Büyüdü, Kim Değildir?

Güney Afrika'da 28 Haziran 1971'de dünyaya gelen Elon Musk, çocukluğunu kitapların ve bilgisayarların içerisinde geçirdi. Bir mühendis babanın ve beslenme uzmanı ve model annenin çocuğu olan Musk, şu an dünyanın önemli teknoloji firmaları arasında bulunan SpaceX'in ve Tesla Motors'un CEO'su konumunda.
İlk Şirketleri
1995'te Silikon Vadisi'ne taşınan Musk, Stanford Üniversitesi'nde bir uygulamalı fizik doktora programına kaydoldu ancak iki gün sonra bundan vazgeçti. Musk, internetin yaygınlaşmaya başladığı ilk günlerinde kardeşiyle Zip2 adlı bir şirket kurmaya karar verdi. Haritalar ile donatılmış bir çevrimiçi iş rehberi olan Zip2 için yatırımcı bulmayı başaran kardeşler, şirketi başarılı bir hale getirerek 1999'da Compaq'a 307 milyon dolara sattı.
Musk bunun ardından bir çevrimiçi finansal hizmetler firması olan X.com'u kendi kurdu. En önemli rakibi, X.com'dan birkaç ay sonra kurulan Confinity idi. İki firma Mart 2000'de birleşti ve çevrimiçi para transferi hizmeti PayPal'ı ortaya çıkardı.
Çevrimiçi açık artırma firması Ebay, PayPal'ı Ekim 2002'de 1,5 milyar dolarlık Ebay hissesi karşılığında satın aldı. Musk, 31 yaşındayken yüzde 11,7 ile PayPal'ın en büyük hisse sahibiydi ve 165 milyon dolarlık Ebay hissesini elinde bulunduruyordu.
Yeni Görevler
Musk'un kurduğu veya ortak kurucusu olduğu firmalardan ikisi, SpaceX ve Tesla Motors idi. Bu iki firma, iklim riski, tek gezegene bağımlılık riski ve insan türü eskime riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.
Musk'a göre sadece bir gezegene bağımlı olmak, insanlığın gelecekteki varlığını riske atıyordu. Günün birinde bir göktaşı, nükleer savaş veya başka bir olay, yeryüzündeki varlığımızı sona erdirebilirdi. Bu fikirle Musk, Mayıs 2002'de Space Exploration Technologies Corp'u, yani SpaceX'i kurdu. SpaceX'in CEO'su olarak Musk, bazı mühendislik bilgileri edindi.
Yanlış Adımlar, Zor Zamanlar ve Tartışmalı Davranışlar
Elon Musk teknoloji için önemli adımlar atsa da, gözünüzde çok fazla büyütmemeniz gereken bir kişi. Eski çalışanları, Musk ile birlikte çalışmanın çok zor olduğunu, kendisinin çok çalıştığını ve bunu herkesten beklediğini söylüyor. Musk'un çalışanlarını çok küçük hatalardan dolayı işten çıkarabildiği, küçük bir becerisizlikte bile anında işten kovabildiği söyleniyor.
Twitter'da bolca konuşan Musk'un bazen yanlış yargılara vardığı ve sonradan özür dilediği, bazen ise dilemediği ve direttiği biliniyor. Musk'un başkalarına hakaret ve ağır ithamlarda bulunduğu tweet'lere rastlamanız da mümkün.
Musk'un 6 Eylül 2018'deki bir canlı podcast sırasında esrar kullanması, tepki çekmişti.
Musk, korona virüsü salgını nedeniyle Kaliforniya'da fabrikasının kapatılması konusunda mahkeme kararına uymayarak bir başka tartışmaya konu olmuştu. Mahkemeye göre otomobil üreticisi Tesla "temel iş" kapsamına girmiyordu ve bölgedeki SARS-CoV-2 kısıtlamaları kapsamında kapalı kalmalıydı.
Özellikle son zamanlarda yaşananlar, Musk'un insanlığın iyiliğinden çok parasının iyiliğini düşündüğü izlenimini oluşturdu.
Tesla Hakkında Az Bilinenler
- 12 yaşında kendi yazdığı "Blastar" adlı oyunu 500 dolara bir bilgisayar dergisine sattı.
- Tesla, Haziran 2017'de Fortune 500 listesinde ABD'nin en büyük şirketleri arasında, 383. sırada ilk kez yer aldı.
- 6 Aralık 2019'da çıktığı mahkemede Musk'un İngiliz mağaracıya Twitter'da söylediği "pedo adam" sözlerinde herhangi bir suç görülmedi. Bu kararla mahkemeye olan güvenin sarsıldığı konuşuluyor.
- 29 Nisan 2020'de korona virüsüyle ilgili sokağa çıkma kısıtlamalarının "faşist" olduğunu ve "insanları zorla eve hapsetmeye benzediğini" söyledi.
- 4 Mayıs 2020'de çocuğunun adını X Æ A-Xii olarak değiştirdiğini açıkladı (öncesinde X Æ A-12 idi).
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