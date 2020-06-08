Elon Musk Kimdir, Nasıl Büyüdü, Kim Değildir?

Elon Musk kimdir, nasıl ortaya çıktı, neden bir kahraman gibi anılıyor? İşte Elon Musk'ın çıktığı basamaklar, hayatındaki önemli kilometre taşları ve tartışmalı davranışları.