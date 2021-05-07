Elon Musk'tan Kripto Para ve Dogecoin Açıklaması: "Şakaydı; Gerçek Oldu"

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile Bitcoin ve Dogecoin gibi para birimlerine yön veren Elon Musk, yeni açıklamalarıyla bu kez şaşırttı. Musk, Dogecoin için "aslında bir şakaydı" dedi.