Elon Musk'tan NASA'ya İlginç Teklif: "Uzay Kıyafetlerini Ben Yaparım!"

NASA'nın insanlı Ay seferi için ortaya atılan tarih 2024 yılı olsa da, yeni gelen bilgilere göre hazırlıkların bu tarihe kadar tamamlanması pek de mümkün değil. NASA'dan gelen yeni açıklamaya göre, Ay seyahatinde giyilecek olan uzay giysilerin en erken Nisan 2025 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Bu da NASA'nın 2024 yılındaki Ay seyahatini ertelemesine sebep oluyor.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporla göre, gecikmenin sebebi COVID etkileri ve teknik zorluklar olurken, tam bu noktada Elon Musk yine devreye giriyor. Elon, NASA'nın erteleme kararının arkasından NASA'yı arayarak, uzay giysilerinin geliştirilmesi aşamasında yardımcı olabileceğini söyledi.
NASA geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, uzay giysisi teknolojisini optimize etmek ve uzay pazarında öncülüğe ilham vermek için ticari ortaklıklar gerçekleştirebileceklerini söylemişti. Bu sözlere bakarsak, Elon Musk'ın teklifi, NASA'ya cazip gelmiş olabilir. Elbette işin ucunda para var. NASA projeye şimdiden 420 milyon dolar harcamış durumda. Bu noktada taraflar anlaşabilirler mi belli değil. Anlaşırlarsa, uzay kıyafetleri yetişir de Ay seyahatini zamanında yapabilirler mi, bunları bekleyip öğreneceğiz.
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