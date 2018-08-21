Elon Musk, o tweet'i attığında kendindeymiş

Elon Musk, çok tartışılan tweet'ini attığı sırada "kendinde" olduğunu söyledi!

Elon Musk, o tweet'i attığında kendindeymiş

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Elon Musk, o tweet'i attığında kendindeymiş

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