Elon Musk, o tweet'i attığında kendindeymiş
Elon Musk, çok tartışılan tweet'ini attığı sırada "kendinde" olduğunu söyledi!
Elon Musk, bir New York Times röportajına göre Tesla Model 3 üretimini takip etmek için genellikle haftada 120 saatlik çalışmalar ile geçen "acımasız" bir yılı geride bıraktığını söyledi. Ayrıca, "Tesla'nın özele geçişi" tweet'ini göndermesine neden olan olayların sırasını anlattı ama "açık olmak gerekirse, kafam güzel değildi" dedi. NYT aynı makalede, Tesla'nın aktif olarak ikinci komuta kademesi aradığını bildirdi ve Musk, şirketin bu pozisyon için birkaç yıl önce Facebook'un Sheryl Sandberg'e yaklaştığını söyledi.
Görüşme sırasında zaman zaman boğulur gibi olduğu gözüken Musk, yorucu çalışma programının sağlık ve özel yaşamını yıktığını ve onu uyumak için Ambien almaya zorladığını söyledi. Örneğin, ailesini zar zor gördüğü ve neredeyse kardeşinin düğününü kaçırdığını anlattı. Musk, "Fabrikadan dışarı çıkmadığım üç veya dört gün boyunca terk etmediğim zamanlar vardı." dedi. "Bu gerçekten çocuklarımı görmek pahasına geldi. Ve arkadaşları görmek."
NYT'nin kaynaklarına göre, bazen Ambien de işe yaramıyordu ve bu, geç saatlerde yaptığı Twitter paylaşımlarına katkıda bulundu. Ayrıca Tesla yönetim kurulu üyelerinin, Musk'ın zaman zaman eğlence amaçlı uyuşturucu kullandığını bildikleri bildiriliyor. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Musk, stok analistlerini "ahmakça" sorular sordukları için azarlamamıştı ve bir Tayland futbol takımının kurtarılmasına yardım eden bir mağara dalgıcına "pedo adam" olarak hitap etmişti.
NYT, Tesla'nın bazı görevlerini üstlenmesi ve Musk'ın gerilmesini önlemek için bir COO veya başka bir No. 2 aradığını söylüyor. Daha önce Facebook'un Sheryl Sandberg'ine teklif götürmesine rağmen Musk, Tesla'nın şu anda bu pozisyonu doldurmaya çalıştığını reddetti. Aynı zamanda SpaceX, Boring ve diğer firmalara liderlik etmesine rağmen ikili başkan ve CEO rollerini sürdürmeyi planlıyor. Musk, "Daha iyi bir iş yapabilecek biri varsa, lütfen bana bildirin. İşe alabilirler. İşi daha iyi yapabilecek biri var mı? Artık dizginleri alabilirler" dedi.
Kötü şöhretli özele dönme Tweet'ine gelince Musk, havaalanına giderken şeffaflık adına bir mesaj yazdığını söyledi. Hisse senedi fiyatı üzerinden yüzde 20'lik bir prim teklif etmek istedi ve bu da 419 dolara denk geliyordu; bu yüzden marihuana referansını alan pek çok kişinin kafasını karıştırarak 420 dolara çıkardı. Musk, "420 dolar 419 dolardan daha iyi bir karma gibi göründü" dedi. "Ama açık olmak için belirtmek gerekirse, ot kullanmıyordum. Ot üretkenlik için yararlı değil. 'Stoned' (ot ve benzeri uyuşturucu ürünler ile sarhoş olan kişiler için kullanılan, kaba çevirisi 'taşlaşmış' olabilecek kelime) kelimesinin bir nedeni var. Orada ot üzerindeki bir taş gibi oturuyorsun. "
Ancak durum ne olursa olsun bu tweet'in etkileri devam ediyor. Her ne kadar Musk "fon temin edildi" dese de, Suudiler ve SpaceX de dahil olmak üzere hiç kimse henüz ortaya nakit para koymuş değil. Tesla'nın stoğu, o zamandan beri bir sürekli olarak iniş ve çıkışlar yaşıyor ve şimdi de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) araştırması başlamış durumda.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın