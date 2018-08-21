Elon Musk, o tweet'i attığında kendindeymiş

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler