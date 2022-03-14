Elon Musk Putin'e Meydan Okudu, Teke Tek Dövüşmeye Çağırdı!

Elon Musk'ın sıra dışı bir insan olduğunu artık herkes biliyor. Ve şimdi, attığı yen bir tweet ile bunu bir kez daha kanıtladı. Tesla CEO'su, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna için teke tek dövüşme çağrısı yaptı.
I hereby challenge
???????? ?????
to single combat
Stakes are ???????— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Musk'ın, zaten başlı başına dikkat çekici olan tweet'inde Vladimir Putin'i ve Ukrayna'yı Rusça yazması da ilginç bir detay olarak göze çarpıyor. Musk, Putine'e açıkça "meydan okuyorum" diyor.
Bilindiği gibi Elon usk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Ukrayna'ya destek veren isimlerden biriydi. Ünlü CEO, Starlink hizmetini Ukrayna için aktif hale getirerek olası internet sorunlarının önüne geçilmesi için adım atmıştı. Ayrıca ülkeye, çok sayıda Starlink terminali de göndermişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın