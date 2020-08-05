Elon Musk, Sıra Dışı Aracı Tesla Cybertruck İçin İlk Rakamları Açıkladı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, demir kutu görünümlü Cybertruck kamyonunu kaç kişinin gerçekten satın almaya niyetli olduğunu açıkladı. Musk'un Automotoive News ile bir röportajı sırasında bu sayının "en az 200.000" olduğunu söyledi. Bu sayı, şimdiye kadarki rezervasyonların sayısı olan 727.000'in çok daha altında. Farkın bu kadar büyük olması, Musk'un bir yerlerde hayranlarını yanılttığını gösteriyor.
"En az 200.000" sözcükleri, elektrikli kamyonla ilgilenenlerin bir bölümünün 100 dolarlık depozitoyu geri istediği anlamına geliyor. ABD'deki ekonomik durgunluk sırasında bu belki şaşırtıcı değil. Her şeye rağmen 200.000 kişinin sırada olması kötü bir şey değil. Üç elektrikli motoru bulunan aracın fiyatı 69.900 dolardan başlayacak ve 2021'in sonunda üretilmeye başlanacak.
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