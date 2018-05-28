"Elon Musk Tamamen Yanılıyor"

Google'ın önemli ismi, Elon Musk'ın yapay zeka konusunda "tamamen" yanıldığını düşünüyor!

"Elon Musk yapay zekâ konusunda tamamen yanlış"

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