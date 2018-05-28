"Elon Musk Tamamen Yanılıyor"
Google'ın önemli ismi, Elon Musk'ın yapay zeka konusunda "tamamen" yanıldığını düşünüyor!
Paris'te VivaTech konferansında konuşan Google'ın önemli ismi Eric Schmidt, Tesla ve SpaceX'in başkanı Elon Musk'ın yapay zeka konusunda "tamamen" yanıldığını söyledi. Schmidt, şu anda geliştirilmekte olan yapay zeka teknolojilerinin insanlara gerçekten faydasının dokunacağını, söz konusu edilen işsizlik tehlikesinin de aslında gerçek bir tehlike olmadığını çünkü nüfus yaşlandıkça AI'nin iş gücü ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
Musk hakkında konuşan Schmidt, şunları ifade etti: "Elon'ın tamamen yanıldığını düşünüyorum. Bu teknolojinin her bir insanı daha zeki hale getireceğini anlamıyor. Gerçek olan şu ki, AI ve makine öğrenme teknolojileri insanlık için temel olarak iyi şeyler."
"Terminator AI" endişeleri konusunda Schmidt, teknolojiyi kötüye kullanmanın önüne geçmedeki en iyi yolun, teknolojiyi denetim altında tutmak olduğunu söylüyor: "Ben, şöyle bir örnek verebilirim. Telefonu kötü insanlar kullanabilir diye icat etmemek mantıklı olur muydu? Hayır, telefonu icat edersiniz ve telefonun kötüye kullanılmasını engellemek için onu denetim altında tutarsınız."
Yapay zeka konusundaki en büyük endişelerden biri olarak görülen, yapay zekanın mesleklerimizi elimizden alma tehlikesine karşı da Schmidt, oldukça iyimser yaklaşıyor. İnsanların giderek daha az çocuk sahibi olduğunu söyleyen Schmidt, ileride iş gücü olarak yapay zekanın bu boşluğu dolduracağını, diğer işlerde ise insanların işini hızlandıracağını ve kolaylaştıracağını belirtiyor.
Geçen sene de Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın AI konusundaki söylemlerini eleştirmişti. Elon Musk'ın AI hakkındaki görüşlerinin "aşırı karamsar" ve "sorumsuz" olduğunu söyleyen Zuckerberg de, AI hakkında Schmidt gibi olumlu düşünüyor. Zuckerberg'in bu cevapları, Elon Musk'ın AI'nın insanlığa karşı tehdit oluşturduğunu söylemesi üzerine gelmişti. Musk, insanların "sokaklarda insan öldüren robotlar görene kadar" AI'ya nasıl tepki vereceğini bilmeyeceğini söyledi.
Ancak şu da var ki Schmidt ve Zuckerberg, kendileri AI yapımının içindeki kişiler. Doğal olarak kendi üzerinde çalıştıkları işi karalayacak söylemlerden kaçınıyorlar ve pozitif bir algı yaratmak istiyorlar.
Anlaşılan, yapay zeka konusunda herkesin kendine ait güçlü bir inancı var. Ama geleceği kendimiz tecrübe etmeden, AI'nın dünyamızı tam olarak nasıl değiştireceğini, ne etki yapacağını kestirmek pek mümkün görünmüyor. Kısa dönemde faydalarının olacağı aşikar. Ama peki ya uzun vadede?
H. Hüseyin Öztürk
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