Elon Musk, Tesla Model 3'ü Gösterdi!
On binlerce kişinin görmeden ön sipariş verdiği merakla beklenen Model 3'e ait bir kare Elon Musk tarafından paylaşıldı!
Model 3'ü hiç görmeden ön sipariş veren binlerce sürücünün beklediği an, sonunda geldi ve Tesla Model 3'ün bir görüntüsü, CEO Elon Musk tarafından Twitter'da paylaşıldı.
Tesla için şimdi sıra, bu ön siparişleri zamanında sahiplerine teslim edebilmekte. Musk, üretimin Ağustos'ta 100 araca, Eylül'de 1.500 araca ve Aralık'ta 20.000 araca ulaşacağını söylüyor. Firma, 28 Temmuz'da ilk 30 Tesla Model 3'ü teslim edeceği bir açılış partisi yapmayı planlıyor.
Model 3 için 400 binden fazla kişinin sırada beklediği söyleniyor, bu yüzden Tesla fabrikaları önümüzdeki aylar ve yıllarda çok yoğun çalışacak. İlk üretim modeli planlanandan erken gelse de yarım milyon otomobil üretmek, Tesla için aşılması gereken önemli bir zorluk.
Tesla Model 3, Tesla'nın elektrikli otomobilleri uygun fiyatlı hale getirme girişimi. ABD'de 35.000 dolara malolan otomobil, selefi Model S'in yaklaşık üçte biri fiyatında. 2.170 lityum iyon pil hücresiyle donatılmış olan araç, tek şarjla 350 km gidebiliyor. 96km/saat hızına 5,3 saniyede ulaşan otomobil, hiç de yavaş değil. Otomobil, Tesla'nın kendi kendini sürme teknolojisi Autopilot'u da içeriyor ancak bu teknolojiyi etkinleştirmek için giriş fiyatına ek olarak küçük bir miktar daha ödemede bulunmanız gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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