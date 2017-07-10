Elon Musk, Tesla Model 3'ü Gösterdi!

On binlerce kişinin görmeden ön sipariş verdiği merakla beklenen Model 3'e ait bir kare Elon Musk tarafından paylaşıldı!

Elon Musk, Tesla Model 3'ü Gösterdi!
Model 3

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