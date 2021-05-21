Elon Musk, Tesla'nın Satışa Sunulacağı Yeni Ülkeleri Açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk, Rusy'nın başkenti Moskova'da katıldığı "Yeni Bilgi" konferansında yine çok ses getirecek açıklamalara imzasını attı. Musk, Tesla otomobillerin çok yakında Rusya'da ve Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerinde resmi olarak satışa sunulacağının müjdesini verdi.,
Musk'ın Rusya için müjdeleri bu kadarla da sınırlı kalmadı. Şu anda Çin'de yeni bir fabrika açtıklarını söyleyen Musk, Almanya ve ABD'de de yeni fabrikalar için hazırlandıklarını söyledi. Bunların yanı sıra, yeni bir fabrika inşası için Rusya'yı da araştırdıklarını sözlerine ekleyen CEO, çevre ülkeler için de çalışmalar yaptıklarını doğruladı.
Elon Musk'a Göre 50 Yıl Sonranın Dünyası
Bir Kremlin sözcüsünün "50 yıl sonra Dünya sizce nasıl bir yer olacak?" sorusuna da cevap veren Elon Musk, yaşanan gelişmelerin büyük değişikliklere yol açacağını söyledi: "50 yıl içinde ne olacağını tahmin etmek zor. Teknolojide, uzay yolculuğunda, DNA araştırmalarında büyük değişiklikler olacak."
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