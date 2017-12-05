Elon Musk, Uzaya Araba mı Gönderiyor (Hayır)
Elon Musk'ın "uzaya araba göndereceğini" söylediği tweet'i bir an için kafaları karıştırsa da işin aslı çok geçmeden anlaşıldı!
Space X'in CEO'su Elon Musk, Mars'a bir Tesla Roadster göndereceğini söyledi ancak çok geçmeden yazdıklarının bir şaka olduğunu belirtti.
Musk, ciddi görünen Tweet'lerinde şunları söylemişti:
"Falcon Heavy önümüzdeki ay Cape'teki Apollo 11 pad'inden fırlatılacak. Bir sonraki en büyük roketle itilecek. Öyle ya da böyle, heyecanlanmanız garantili."
"Roketin yükü Space Odditiy oynayan kiraz renginde bir Tesla Roadster olacak. Hedef Mars yörüngesi. Yükselirken havaya uçmazsa uzayın derinliklerinde bir milyar yıl duracak."
Musk, gayet ciddi görünen bu Tweet'lerin aslında hiç de ciddi olmadığını, "hey şeyi uydurduğunu" The Verge'e söyledi. Sanırız uzay çöplerinin arasıda pahalı bir otomobil eklemediğimiz için sevinmeliyiz.
Zeynel A. Öztürk
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