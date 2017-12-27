Elon Musk yeni sözler verdi!
Elon Musk, hem pikap kamyonetin ne zaman sunulacağını söyledi hem de araçlar için yeni sözler verdi!
Tesla uzun bir süredir elektrikli bir pikap kamyonetin sözünü vermekteydi ancak şu ana kadar aracın ne zaman sunulabileceğine dair bir fikir verilmemişti. Elon Musk, geri bildirim görüşmesinin bir parçası olarak pikap kamyonetin, 2019-2020 yılları arasında sunulacak olan Model Y'nin "hemen ardından" üretilmeye başlanılacağı sözünü verdi. Tabi ki bu tarihler tam olarak doğru olmayabilir sonuç olarak Tesla, geniş çaplı Model 3 dağıtımlarının da 2017'de başlamasını beklemekteydi. Ancak en azından otomobil üreticisinin planlarının ne olduğu konusunda yeni bir fikir sunulmuş durumda.
Musk, var olan araçlarda da bazı yeni özelliklerin eklenmesi isteklerini kabul etmiş durumda. Musk'ın kabul ettiği öne çıkan isteklerin arasında ise teknoloji yatırımcısı Jason Calacanis'in, Tesla'nın eve geleceği saati ailenize bildirmesi isteği bulunuyor. Musk'ın ilgisini çeken diğer isteklerin arasında ise işaret algılaması, var olan kameraların tamamının kayıt kameraları olarak kullanılabilmesi ve hatta çalan müziğe uygun bir şekilde dalgalanan ortam ışığı sunan bir "Disko Modu" yer alıyordu.
Bu özelliklerin çoğunun sunulmasının daha uzun bir zaman gerektireceği muhtemelen rahatlıkla söylenebilir. Ancak bu istekler ve sözler, Tesla'nın 2018 yılında üzerinde çalışması gereken uzun bir söz listesi olduğu anlamına geliyor ve bu sözlerin arasında daha orijinal Autopilot özelliklerinin yeni araçlara dahil edilmesi de bulunuyor.
Levent Öztürk
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