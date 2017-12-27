Elon Musk yeni sözler verdi!

Elon Musk, hem pikap kamyonetin ne zaman sunulacağını söyledi hem de araçlar için yeni sözler verdi!

Elon Musk yeni sözler verdi

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