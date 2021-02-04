Elon Musk Yine Tweet Attı; Bu Kez Dogecoin'i "Uçurdu"

Elon Musk'ın piyasaları sallayan tweet'lerine yenilerini ekledi. Tesla CEO'su, bu kez de alternatif kripto para birimi Dogecoin'den bahsetti; Dogecoin'in değeri saatler içinde "uçtu".