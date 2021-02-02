Elon Musk'ın Clubhouse'a Katılması, Bir Yanlış Anlama ve İlginç Sonuç...

Elon Musk'ın Clubhouse'a katılması, pek çok küçük yatırımcıyı adeta alarma geçirtti. Ama bir yanlış anlama, yanlış şirketin hisselerinin bir anda fırlaması ile sonuçlandı.