Elon Musk'ın Clubhouse'a Katılması, Bir Yanlış Anlama ve İlginç Sonuç...

Elon Musk'ın yeni popüler uygulama Clubhouse'u kullandığı ve bu uygula altında düzenlenen yayınlara katıldığını daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Ama bu durumun, oldukça ilginç bir yanlış anlamayı da beraberinde getirmesi herkes için sürpriz oldu.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Clubhouse'dan bahsetmesinin ve uygulamaya katılmasının hemen ardından, çok sayıda küçük yatırımcı, borsada işlem gören Clubhouse Media Group isimli bir şirketin hisselerine adeta hücum etti. Bu büyük talep, Clubhouse Media Group'un hisselerinin sadece tek bir günde yüzde 100'ün üzerinde değer kazanmasına yol açtı.
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İşin ilginç tarafı, Clubhouse Media Group isimli şirketin, Clubhouse uygulaması ve geliştiricisi Alpha Exploration şirketi ile hiç bir ilgisi bulunmaması.
Signal ve Bitcoin'de de Aynısı Yaşanmıştı
Elon Musk'ın ağzından çıkan sözlerin ya da yaptıklarının insanlar ve piyasa üzerinde büyük bir etkisi olduğu bir gerçek. Musk daha önce de WhatsApp yerine Signal uygulamasını önermiş ve uygulamanın kullanım oranı bir anda artmıştı. Diğer bir tweet'inde ise Bitcoin'den bahseden Musk, Bitcoin değerinin aniden sıçramasına yol açmıştı.
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