Elon Musk'ın Clubhouse'a Katılması, Bir Yanlış Anlama ve İlginç Sonuç...

Elon Musk'ın Clubhouse'a katılması, pek çok küçük yatırımcıyı adeta alarma geçirtti. Ama bir yanlış anlama, yanlış şirketin hisselerinin bir anda fırlaması ile sonuçlandı.

Elon Musk Clubhouse dedi, Ortalık karıştı

Elon Musk'ın yeni popüler uygulama Clubhouse'u kullandığı ve bu uygula altında düzenlenen yayınlara katıldığını daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Ama bu durumun, oldukça ilginç bir yanlış anlamayı da beraberinde getirmesi herkes için sürpriz oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Clubhouse'dan bahsetmesinin ve uygulamaya katılmasının hemen ardından, çok sayıda küçük yatırımcı, borsada işlem gören Clubhouse Media Group isimli bir şirketin hisselerine adeta hücum etti. Bu büyük talep, Clubhouse Media Group'un hisselerinin sadece tek bir günde yüzde 100'ün üzerinde değer kazanmasına yol açtı.

Clubhouse Nedir; Nasıl Kullanılır; Clubhouse Davetiyesi Nasıl Alınır?

İşin ilginç tarafı, Clubhouse Media Group isimli şirketin, Clubhouse uygulaması ve geliştiricisi Alpha Exploration şirketi ile hiç bir ilgisi bulunmaması. 

Signal ve Bitcoin'de de Aynısı Yaşanmıştı

Elon Musk'ın ağzından çıkan sözlerin ya da yaptıklarının insanlar ve piyasa üzerinde büyük bir etkisi olduğu bir gerçek. Musk daha önce de WhatsApp yerine Signal uygulamasını önermiş ve uygulamanın kullanım oranı bir anda artmıştı. Diğer bir tweet'inde ise Bitcoin'den bahseden Musk, Bitcoin değerinin aniden sıçramasına yol açmıştı.

Signal Nedir? Signal Kimin, Kurucusu Kim, Ücretli mi? İşte Merak Edilenler...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
4 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Reeder cep telefonu fırsatı
BİM 5 Şubat 2021 aktüel kataloğunda selfie ışığı, telefon tutucu, gaming klavye imkanı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
En İyi Web Tarayıcıları 2021: Hangi Tarayıcı Daha İyi?
iOS 15 Hangi iPhone'lara Gelecek? İşte Sıralı Tam Liste...
İşte WhatsApp Mesajlarıyla Yayılan Yeni Tehdit
ASUS ROG Phone 5'ten Gelen Sızıntı, Telefonun Böyle Görüneceğini Söylüyor
Vodafone Tarifelerini Yeniledi. İşte Yeni Tarife Detayları

 

 