Elon Musk'ın hayranlarından ilginç talebi! "Beni Wikipedia'da linçleyin"

Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk, bir şekilde manşetlerde kalmayı başarabilen sayılı insanlardan biri. Her zaman yaptığı işlerle ilgi çekmeyi başaran Musk, şimdi de kendisi için Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla linç kampanyası oluşturdu. İşte kampanyaya dair detaylar...
"WİKİPEDİA'DA BENİ LİNÇLEYİN"
Musk, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla linç kampanyasının fitilini ateşledi. "Tarih kazananlar tarafından yazılır. Wikipedia dışında..." şeklinde bir paylaşım yapan Musk, bu paylaşımın hemen ardından da "Lütfen beni Wikipedia'da linçleyin, size yalvarıyorum..." dedi. İşte bu paylaşımın ardından da Elon Musk'ın Wikipedia sayfası, birbirinden ilginç bilgilerle dolduruldu.
Please trash me on Wikipedia, I'm begging you— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2020
WİKİPEDİA YETKİLERİ FARKEDİNCE KAMPANYA ÇOK UZUN SÜRMEDİ
Elon Musk'ın Twitter'dan başlattığı linç kampanyası uzun sürmedi. Durumun farkına varan Wikipedia yetkilileri, Elon Musk'ın Wikipedia sayfasını kilitlediler. Bu kilitleme sonrasında hiçbir kullanıcı, Elon Musk'ın sayfasında düzenleme yapamadı. Wikipedia, "Bu sayfa, vandalizmi önlemek için korunmaktadır. " diye açıklama yaptı. Kullanıcılar da durumu hemen Elon Musk'a bildirdi.
- Elon Musk Kimdir, Neden Bu Kadar Popüler, Nasıl Bu Kadar Büyüdü?
- Bill Gates'ten Elon Musk'a gözdağı verdi: Bilmediğin konularda konuşma
- Elon Musk'ın ilginç teorisi: Piramitleri uzaylılar inşa etti
- Elon Musk hakkında 17 şaşırtıcı bilgi! Hayatından en ilginç ayrıntılar
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın