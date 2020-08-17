Elon Musk'ın hayranlarından ilginç talebi! "Beni Wikipedia'da linçleyin"

Uzay ve otomobil sektörü üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Elon Musk zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Elon Musk, bu kez de kendisinin Wikipedia'daki sayfasında bir linç kampanyası oluşturdu. İşte Twitter'dan yaptığı ilginç açıklama...