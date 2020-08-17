Elon Musk'ın hayranlarından ilginç talebi! "Beni Wikipedia'da linçleyin"

Uzay ve otomobil sektörü üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Elon Musk zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Elon Musk, bu kez de kendisinin Wikipedia'daki sayfasında bir linç kampanyası oluşturdu. İşte Twitter'dan yaptığı ilginç açıklama...

Elon Musk hayranlarından şaşırtan bir şey istedi! "Beni linçleyin"

Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk, bir şekilde manşetlerde kalmayı başarabilen sayılı insanlardan biri. Her zaman yaptığı işlerle ilgi çekmeyi başaran Musk, şimdi de kendisi için Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla linç kampanyası oluşturdu. İşte kampanyaya dair detaylar...

"WİKİPEDİA'DA BENİ LİNÇLEYİN"

Musk, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla linç kampanyasının fitilini ateşledi. "Tarih kazananlar tarafından yazılır. Wikipedia dışında..." şeklinde bir paylaşım yapan Musk, bu paylaşımın hemen ardından da "Lütfen beni Wikipedia'da linçleyin, size yalvarıyorum..." dedi. İşte bu paylaşımın ardından da Elon Musk'ın Wikipedia sayfası, birbirinden ilginç bilgilerle dolduruldu.

WİKİPEDİA YETKİLERİ FARKEDİNCE KAMPANYA ÇOK UZUN SÜRMEDİ

Elon Musk'ın Twitter'dan başlattığı linç kampanyası uzun sürmedi. Durumun farkına varan Wikipedia yetkilileri, Elon Musk'ın Wikipedia sayfasını kilitlediler. Bu kilitleme sonrasında hiçbir kullanıcı, Elon Musk'ın sayfasında düzenleme yapamadı. Wikipedia, "Bu sayfa, vandalizmi önlemek için korunmaktadır. " diye açıklama yaptı. Kullanıcılar da durumu hemen Elon Musk'a bildirdi.

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